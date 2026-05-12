NEUE ZÜRCHER NACHRICHTEN

SNC Scandic Coin: Los activos reales se unen a la funcionalidad digital

Bild-Infos

Download

Zúrich (ots)

Neue Zürcher Nachrichten (NZN) ha entrevistado a Uwe Sellmer sobre el proyecto fintech SNC Scandic Coin de la empresa SFG (Scandic Finance Group), con sede en Hong Kong y presencia mundial. A diferencia de muchas criptomonedas, la SNC está destinada a funcionar como instrumento regulado de pago y fidelización en una red global de servicios reales.

NZN: Las monedas digitales acaparan los titulares. ¿Qué atrae a la gente hacia la SNC Scandic Coin y en qué se diferencia de los tokens especulativos que inundan el mercado?

Uwe Sellmer: El atractivo surge de la combinación de tecnología, regulación y utilidad real. El SFG agrupa a empresas de los sectores de los medios de comunicación —con más de 115 periódicos propios activos en todos los continentes—, las finanzas, la movilidad, las tecnologías, el sector inmobiliario y los centros de datos, y utiliza el token en esta red para realizar pagos. Los titulares pueden utilizarlo para pagar servicios como vuelos, yates, aplicaciones y dominios. La oferta está limitada a mil millones de SNC; solo se emitirá una pequeña parte al inicio. Los ingresos se destinan a seguridad, auditorías, infraestructura, liquidez, marketing y operaciones. Un propósito claro y unas comisiones bajas lo diferencian de las monedas especulativas.

Neue Zürcher Nachrichten: ¿Cómo es el ecosistema Scandic y cómo encaja en él el grupo mediático?

Uwe Sellmer: El ecosistema Scandic abarca la aviación, la tecnología de la información, el sector inmobiliario, la movilidad, la salud y otros ámbitos. El token sirve como medio de pago común, instrumento de acceso y de fidelización de clientes para estos servicios. Uno de los socios de la red es Legier Group, que, entre otras cosas, edita periódicos en todos los continentes y, junto con su propia aplicación de noticias https://apps.apple.com/de/app/legier-global-news/id6756674261 y https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pagedrop.lagier, explica el proyecto y promueve su implantación. Esta combinación de servicios y medios de comunicación ayuda a vincular el valor real con la comunicación.

Neue Zürcher Nachrichten: ¿Cómo garantizan la seguridad y el cumplimiento normativo?

Uwe Sellmer: A principios de 2026, CertiK https://skynet.certik.com/projects/scandic-coin auditó el contrato inteligente. El informe de Skynet muestra que en marzo de 2026 se llevó a cabo una auditoría en la que se observó una alta calificación, tanto en lo que respecta a la seguridad como a la confianza. Hemos completado una verificación KYC exhaustiva, colaboramos a nivel mundial con autoridades reguladoras y hemos publicado un informe técnico exhaustivo. CRIF, un grupo que opera a nivel mundial y está especializado en sistemas de información crediticia y económica, análisis, soluciones de externalización y de banca abierta, se encarga de los procesos de KYC y de lucha contra el blanqueo de capitales para la moneda Scandic Coin (SNC). Un certificado ESG y una gestión de riesgos en múltiples niveles confirman el cumplimiento.

Neue Zürcher Nachrichten: ¿Por qué han elegido el nombre «SNC Scandic Coin»?

Uwe Sellmer: Las siglas SNC significan S: Seguridad / Sinergia, N: Red y C: Comunidad. Resumen nuestro objetivo de conectar diferentes sectores y crear una comunidad de usuarios y socios. Los valores escandinavos, como la transparencia, el diseño moderno y la competencia digital, se reflejan en nuestros principios y consolidan el hecho de que la SNC Scandic Coin forma parte de la SFG, que es sinónimo de confianza y conexión.

Neue Zürcher Nachrichten: ¿Cuándo y dónde comenzará la cotización?

Uwe Sellmer: La cotización comenzará en breve. La moneda se cotizará inicialmente en BitMart, una bolsa global regulada. En 2025, el volumen anual de operaciones con futuros en BitMart aumentó un 68 %, superando el año pasado la cifra de 9 billones de dólares estadounidenses. Se han firmado contratos con otras grandes bolsas de renombre para la SNC Scandic Coin, que comenzarán al mismo tiempo; sus nombres se darán a conocer antes del inicio de la cotización. La información actualizada está disponible en nuestros canales oficiales y en el sitio web https://www.SNCCoin.dev

Neue Zürcher Nachrichten: ¿Cómo se benefician los usuarios de la Scandic Coin y cuáles son los próximos pasos?

Uwe Sellmer: Los titulares pueden utilizar el token para pagar vuelos, yates, dominios, una aplicación con periódico diario, coches, hoteles y compras, además de beneficiarse de programas de fidelización. Las transacciones se procesan rápidamente y con comisiones reducidas. Con SNC Pay y una tarjeta de débito criptográfica, se pueden convertir saldos y gastarlos en todo el mundo con reembolso. El evento de generación de tokens está a punto de celebrarse; la SNC Scandic Coin se integrará en todas las marcas del grupo SFG. Su utilidad real, la claridad normativa y la seguridad podrían convertir a la SNC en un hito de la tecnología financiera.

Neue Zürcher Nachrichten: ¿Dónde pueden los interesados obtener más información sobre el proyecto?

Uwe Sellmer: Hay más información disponible en las páginas web oficiales: https://www.SNCScandic.com ofrece una visión general del Scandic ECO System, los próximos servicios y las opciones de comercio, mientras que la página para desarrolladores SNCCoin.dev proporciona actualizaciones técnicas.

Artículo de prensa: https://ots.de/QHTmIA

Original-Content von: NEUE ZÜRCHER NACHRICHTEN, übermittelt durch news aktuell