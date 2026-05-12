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SNC Scandic Coin: i beni reali incontrano la fruibilità digitale

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Zurigo (ots)

Il quotidiano Neue Zürcher Nachrichten (NZN) ha intervistato Uwe Sellmer in merito al progetto fintech SNC Scandic Coin del gruppo SFG (Scandic Finance Group) di Hong Kong, attivo a livello mondiale. A differenza di molte criptovalute, l'SNC è destinato a fungere da strumento di pagamento e fedeltà regolamentato all'interno di una rete globale di servizi reali.

NZN: Le valute digitali dominano i titoli dei giornali. Cosa attrae le persone verso l'SNC Scandic Coin e in che modo si differenzia dai token speculativi che inondano il mercato?

Uwe Sellmer: Il fascino deriva dalla combinazione di tecnologia, regolamentazione e utilità reale. SFG riunisce aziende dei settori dei media, con oltre 115 quotidiani propri attivi in tutti i continenti, della finanza, della mobilità, delle tecnologie, del settore immobiliare e dei data center, e utilizza il token all’interno di questa rete per i pagamenti. I possessori possono utilizzarlo per pagare servizi come voli, yacht, app e domini. L'offerta è limitata a un miliardo di SNC; solo una piccola parte verrà emessa all'inizio. I proventi vengono investiti in sicurezza, audit, infrastrutture, liquidità, marketing e operazioni. Uno scopo chiaro e commissioni basse lo distinguono dalle monete speculative.

Neue Zürcher Nachrichten: Com'è l'ecosistema Scandic e come si inserisce il gruppo mediatico al suo interno?

Uwe Sellmer: L'ecosistema Scandic comprende aviazione, tecnologia dei dati, immobili, mobilità, salute e altri settori. Il token funge da mezzo di pagamento comune, strumento di accesso e fidelizzazione dei clienti per questi servizi. Uno dei partner della rete è il Legier Group, che gestisce, tra l'altro, quotidiani in tutti i continenti e, insieme alla propria app di notizie https://apps.apple.com/de/app/legier-global-news/id6756674261 e al sito https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pagedrop.lagier, illustra il progetto e ne promuove l'introduzione. Questo mix di servizi e media contribuisce a coniugare valore reale e comunicazione.

Neue Zürcher Nachrichten: Come garantite la sicurezza e la conformità normativa?

Uwe Sellmer: All'inizio del 2026 lo smart contract è stato verificato da CertiK https://skynet.certik.com/projects/scandic-coin. Il rapporto Skynet mostra che nel marzo 2026 è stato effettuato un audit che ha dato una valutazione molto positiva in termini di sicurezza e quindi di fiducia. Abbiamo completato una verifica KYC completa, collaboriamo a livello mondiale con le autorità di vigilanz i e abbiamo pubblicato un white paper esaustivo. CRIF, un gruppo che opera a livello mondiale, specializzato in sistemi di informazioni creditizie ed economiche, analisi, soluzioni di outsourcing e open banking, si occupa dei processi KYC e antiriciclaggio per lo SNC Scandic Coin. Un certificato ESG e una gestione del rischio multilivello ne confermano la conformità.

Neue Zürcher Nachrichten: Perché avete scelto il nome "SNC Scandic Coin"?

Uwe Sellmer: Le lettere SNC stanno per S: Security / Synergy, N: Network e C: Community. Esse riassumono il nostro obiettivo di collegare diversi settori e di costruire una comunità di utenti e partner. I valori scandinavi come la trasparenza, il design moderno e la competenza digitale si riflettono nei nostri principi e sottolineano che lo SNC Scandic Coin appartiene alla SFG, sinonimo di fiducia e interconnessione.

Neue Zürcher Nachrichten: Quando e dove inizierà la negoziazione?

Uwe Sellmer: La negoziazione inizierà a breve. La moneta sarà inizialmente quotata su BitMart, una borsa valori globale regolamentata. Nel 2025 il volume annuale delle negoziazioni di futures su BitMart è aumentato del 68 per cento, superando lo scorso anno la cifra di 9 trilioni di dollari USA. Sono stati firmati contratti con altre grandi borse di rilievo per lo SNC Scandic Coin, che inizieranno contemporaneamente; i loro nomi saranno resi noti prima dell'avvio delle negoziazioni. Informazioni aggiornate sono disponibili sui nostri canali ufficiali e sul sito web https://www.SNCCoin.dev

Neue Zürcher Nachrichten: In che modo gli utenti traggono vantaggio dallo Scandic Coin e quali sono le prospettive future?

Uwe Sellmer: I possessori possono utilizzare il token per pagare voli, yacht, domini, un'app con quotidiano, auto, hotel e acquisti, oltre a beneficiare di programmi fedeltà. Le transazioni vengono elaborate rapidamente e con commissioni ridotte. Con SNC Pay e una carta di debito crypto è possibile convertire il credito e spenderlo in tutto il mondo con cashback. L'evento di generazione dei token è imminente; l'SNC Scandic Coin sarà integrato in tutti i marchi del gruppo SFG. La sua utilità reale, la chiarezza normativa e la sicurezza potrebbero rendere l'SNC una pietra miliare nel settore fintech.

Neue Zürcher Nachrichten: Dove possono trovare maggiori informazioni sul progetto gli interessati?

Uwe Sellmer: Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti web ufficiali: https://www.SNCScandic.com offre una panoramica dell' Scandic ECO System, dei servizi in arrivo e delle opzioni di trading, mentre il sito degli sviluppatori SNCCoin.dev fornisce aggiornamenti tecnici.

Articolo di stampa: https://ots.de/gloZRL

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