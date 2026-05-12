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SNC Scandic Coin: Quand les actifs réels rencontrent la fonctionnalité numérique

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Zurich (ots)

Le journal Neue Zürcher Nachrichten (NZN) a interviewé Uwe Sellmer au sujet du projet fintech SNC Scandic Coin du groupe international SFG (Scandic Finance Group) basé à Hong Kong. Contrairement à de nombreuses cryptomonnaies, le SNC est destiné à fonctionner comme un instrument de paiement et de fidélité réglementé au sein d'un réseau mondial de services réels.

NZN : Les monnaies numériques font la une des journaux. Qu'est-ce qui attire les gens vers le SNC Scandic Coin, et en quoi se distingue-t-il des tokens spéculatifs qui inondent le marché ?

Uwe Sellmer : Son attrait réside dans la combinaison de la technologie, de la réglementation et d’une utilité réelle. Le SFG regroupe des entreprises issues des secteurs des médias (avec plus de 115 quotidiens en propriété propre actifs sur tous les continents), de la finance, de la mobilité, des technologies, de l’immobilier et des centres de données, et utilise le token au sein de ce réseau pour les paiements. Les détenteurs peuvent s’en servir pour payer des services tels que des vols, des yachts, des applications et des domaines. L'offre est limitée à un milliard de SNC ; seule une petite partie sera émise au lancement. Les recettes sont consacrées à la sécurité, aux audits, à l'infrastructure, à la liquidité, au marketing et à l'exploitation. Un objectif clair et des frais réduits le distinguent des cryptomonnaies spéculatives.

Neue Zürcher Nachrichten : À quoi ressemble l’écosystème Scandic, et comment le groupe de médias s’y intègre-t-il ?

Uwe Sellmer : L’écosystème Scandic couvre l’aviation, l’informatique, l’immobilier, la mobilité, la santé et d’autres domaines. Le token sert de moyen de paiement commun, d’instrument d’accès et de fidélisation pour ces services. Le Legier Group est l’un des partenaires du réseau ; il édite notamment des quotidiens sur tous les continents et, avec sa propre application d’actualités https://apps.apple.com/de/app/legier-global-news/id6756674261 ainsi que https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pagedrop.lagier, explique le projet et en favorise l’adoption. Ce mélange de services et de médias permet d’associer une valeur réelle à la communication.

Neue Zürcher Nachrichten : Comment garantissez-vous la sécurité et la conformité réglementaire ?

Uwe Sellmer : Début 2026, le contrat intelligent a été audité par CertiK https://skynet.certik.com/projects/scandic-coin. Le rapport Skynet montre qu’un audit a eu lieu en mars 2026, qui a donné lieu à une note élevée en matière de sécurité et donc de confiance. Nous avons mené à bien une vérification KYC complète, collaborons avec des autorités de surveillance à l'échelle mondiale et avons publié un livre blanc exhaustif. CRIF, un groupe international spécialisé dans les systèmes d'information sur le crédit et l'économie, l'analyse, l'externalisation et les solutions d'open banking, prend en charge les processus KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent pour le SNC Scandic Coin. Un certificat ESG et une gestion des risques à plusieurs niveaux confirment la conformité.

Neue Zürcher Nachrichten : Pourquoi avez-vous choisi le nom « SNC Scandic Coin » ?

Uwe Sellmer : Les lettres SNC signifient S : Security / Synergy, N : Network et C : Community. Elles résument notre objectif, qui est de relier différents secteurs et de créer une communauté d'utilisateurs et de partenaires. Les valeurs scandinaves telles que la transparence, le design moderne et la compétence numérique se reflètent dans nos principes et ancrent le fait que le SNC Scandic Coin appartient à la SFG, qui incarne la confiance et la mise en réseau.

Neue Zürcher Nachrichten : Quand et où le trading débutera-t-il ?

Uwe Sellmer : La cotation débutera sous peu. La cryptomonnaie sera d'abord cotée sur BitMart, une bourse mondiale réglementée. En 2025, le volume annuel des contrats à terme sur BitMart a augmenté de 68 %, dépassant les 9 000 milliards de dollars américains l'année dernière. Des contrats avec d'autres grandes bourses de renom ont été signés pour le SNC Scandic Coin et prendront effet simultanément ; leurs noms seront annoncés avant le lancement en bourse. Vous trouverez des informations actualisées sur nos canaux officiels et sur le site web https://www.SNCCoin.dev

Neue Zürcher Nachrichten : Comment les utilisateurs bénéficient-ils du Scandic Coin, et quelle est la suite ?

Uwe Sellmer : Les détenteurs peuvent utiliser le token pour payer des vols, des yachts, des domaines, une application avec un quotidien, des voitures, des hôtels et des achats, et bénéficier de programmes de fidélité. Les transactions sont traitées rapidement et à des frais réduits. Avec SNC Pay et une carte de débit crypto, les avoirs peuvent être convertis et dépensés dans le monde entier avec un cashback. L'événement de génération de jetons est imminent ; le SNC Scandic Coin sera intégré à toutes les marques du groupe SFG. Son utilité réelle, sa clarté réglementaire et sa sécurité pourraient faire du SNC un jalon dans le domaine de la fintech.

Neue Zürcher Nachrichten : Où les personnes intéressées peuvent-elles en savoir plus sur le projet ?

Uwe Sellmer : Des informations supplémentaires sont disponibles sur les sites web officiels. https://www.SNCScandic.com offre un aperçu de l' Scandic ECO System, des services à venir et des options de trading, tandis que le site des développeurs SNCCoin.dev fournit des mises à jour techniques.

Article de presse: https://ots.de/keL2PM

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