Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V.

Einladung zum virtuellen Pressegespräch anlässlich der Entscheidung des EU-Parlaments zum Delegierten Rechtsakt über die Kategorisierung von Antibiotika

Frankfurt am Main (ots)

Der Bundesverband Praktizierender Tierärzte lädt anlässlich der morgigen Entscheidung des

Europäischen Parlaments über die Annahme/Ablehnung des Delegierten Rechtsakts der EU-Kommission über die "Kriterien für die Einstufung antimikrobieller Mittel, die für die Behandlung bestimmter Infektionen beim Menschen vorbehalten sind"

ein zu einem virtuellen Pressegespräch via Teams.

Termin: Donnerstag, den 16.09.2021, um 9.30 Uhr

Bitte melden Sie sich für Ihre Teilnahme am Pressegespräch per Mail an unter: bpt.behr@tieraerzteverband.de.

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie den Anmeldelink für die Veranstaltung.

Original-Content von: Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V., übermittelt durch news aktuell