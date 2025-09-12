BAT Germany GmbH

Moonbootica und glo™ feiern das „Most Hamburg Set Ever" auf der Elbe

Hamburg, Germany (ots/PRNewswire)

Die Community hat abgestimmt, Moonbootica hat geliefert: Mit glo™ feierte das DJ-Duo am 11. September das „Most Hamburg Set Ever" – eine schwimmende Party auf der MS Koi mit jeder Menge Beats, Bass und echter Hamburg-Liebe. Gemeinsam mit exklusiv geladenen Fans wurde in den Sonnenuntergang getanzt.

Eine Community entscheidet, Hamburg feiert

Wo das Event stattfinden sollte, entschied zuvor die Community in einem Online-Voting auf @glo.germany. Die einzige Bedingung: Es musste ein ikonischer Ort in Hamburg sein. Die Wahl fiel auf die Elbe – und pünktlich zum Sonnenuntergang verwandelte sich das bekannte Partyboot MS Koi in eine schwimmende Bühne. Auf der Route vorbei an der Speicherstadt, der Elbphilharmonie und den Docks erlebten die geladenen Gäste ein einzigartiges Set voller Energie, das die besondere Verbindung von Moonbootica zu ihrer Heimatstadt spürbar machte. Das Set begann mit typischen Klängen des Hamburger Hafens, die sich nahtlos mit den Beats des DJ-Duos vereinten. „Das war für uns ein ganz besonderer Abend", so Moonbootica. „Wir wollten Hamburg und unsere Fans feiern – und gemeinsam mit glo™ haben wir das in einer unvergesslichen Nacht geschafft ."

NEX STAGE by glo™: Kreativität auf neuem Level

Das „Most Hamburg Set Ever" ist Teil der NEX STAGE by glo™ Plattform, die Artists eine Bühne bietet, um neue kreative Wege zu gehen und gemeinsam mit ihrer Community Projekte zu realisieren. Es war nicht nur ein musikalisches Highlight, es unterstrich einmal mehr die Fähigkeit von glo™, neue und innovative Wege für Künstler zu schaffen und gleichzeitig unvergessliche Momente zu inszenieren. Neben Moonbootica stellen sich auch Pretty Pink und Eskei83 in diesem Jahr außergewöhnlichen Challenges – von Songwriting bis hin zum Bau eines eigenen DJ-Controllers. Mehr Eindrücke und exklusive Inhalte gibt es auf @glo.germany und unter Discoverglo.com.

Über Moonbootica

Moonbootica ist ein deutsches DJ- und Produzenten-Duo aus Hamburg, bestehend aus KoweSix und Tobi Tobsen. Seit ihrer Gründung sind sie bekannt für ihre energiegeladenen Live-Sets, ihre einzigartige Mischung aus House, Electro und Techno sowie ihre Fähigkeit, jede Crowd zum Tanzen zu bringen.

Über glo™

glo™[1] steht für Tabak- und tabakfreien Flavour-Genuss – ganz ohne Rauchgeruch und Asche[2]. Statt zu verbrennen, erhitzt der innovative glo™ Heater speziell entwickelte Sticks und ermöglicht so ein neues Genusserlebnis. glo™ verbindet modernste Technologie mit stilvollem Design. Mit NexStage by glo™ werden diese Elemente durch Musik, Fashion und Design erweitert – Bereiche, die seit jeher fest zur Identität von glo™ gehören. Mehr unter discoverglo.com

1 Dieses Produkt enthält Nikotin und macht abhängig.

2 glo™ erhitzt speziell entwickelte Sticks anstatt sie zu verbrennen. Dabei entsteht ein Aerosol, weniger Geruch und keine Asche im Vergleich zu einer gerauchten Zigarette. Dieses Produkt ist nicht risikofrei.

Über Brand Pier

Brand Pier ist seit 2008 Teil der Scholz & Friends Family und spezialisiert auf PR, Kommunikation und Marketing. Mit über 30 Mitarbeitenden an den Standorten Hamburg und Hannover betreut die Agentur namhafte Kunden wie Coca-Cola, VILSA, BAT und Dunkin' Donuts in der DACH-Region. Gemeinsam mit ihren Schwesteragenturen Sales Port und RessourcenReich deckt Brand Pier die gesamte Customer Journey ab.

