C-V2X-Technologie erreicht Meilenstein in den USA mit dem ersten „Day One Deployment District" auf dem ITS World Congress 2025

Der 5GAA Day One Deployment Guide war maßgeblich daran beteiligt, die größte C-V2X-Einführung im Rahmen des „Day One Deployment District" in Atlanta zu ermöglichen.

5GAA-Mitglieder demonstrierten praxisnahe C-V2X-Anwendungen mit unmittelbarem öffentlichem Nutzen und landesweiter Skalierbarkeit.

Das US-amerikanische Ökosystem für vernetzte Fahrzeuge hat einen bedeutenden Entwicklungsschritt vollzogen. In Atlanta wurde der erste landesweite „Day One Deployment District" für Cellular Vehicle-to-Everything-Technologie (C-V2X) eingerichtet. Der Day One Deployment Guide der 5GAA zur Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation diente dabei als zentrale Referenz für die Installation von C-V2X-Straßeninfrastruktur, darunter auch jene Projekte, die beim ITS Weltkongress 2025 für das Georgia Department of Transportation (GDOT) sowie für die dauerhaften Verbesserungen im Innenstadtbereich vorgestellt worden sind.

Mitglieder der 5GAA spielten eine Schlüsselrolle bei der Präsentation einsatzbereiter C-V2X-Anwendungen in einem realen städtischen Verkehrsumfeld und zeigten das Potenzial für die Einführung in weiteren Bundesstaaten und Städten.

Dieser Meilenstein kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Zahl der Verkehrstoten unter den gefährdeten Verkehrsteilnehmern weiterhin auf einem der höchsten jemals verzeichneten Niveaus liegt und Verkehrsüberlastung die US-Wirtschaft jährlich mehr als 36 Milliarden Dollar[1] kosten. Mit geschätzten landesweiten Einführungskosten von 6,5 Milliarden Dollar laut dem National V2X Deployment Plan von ITS America bietet C-V2X eine leistungsstarke Lösung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit.

Der „Day One Deployment District" schafft zudem eine Grundlage für den Aufbau des C-V2X-Ökosystems in Atlanta, während die OEMs von Pilotprojekten zu serienreifen Architekturen übergehen. Live-Demonstrationen von 5GAA-Mitgliedern und anderen Branchenführern zeigten, wie C-V2X sofortigen öffentlichen Mehrwert bieten kann durch:

Schnellere Notfallreaktion dank Vorrangschaltung an Ampeln und Echtzeitwarnungen

Vorrangschaltung an Ampeln und Echtzeitwarnungen Erhöhte Sicherheit für gefährdete Verkehrsteilnehmer

Geringere Ausgaben für lokale Behörden , zum Beispiel durch Kostensenkung bei Schulbussen und öffentlichen Fuhrparks

, zum Beispiel durch Kostensenkung bei Schulbussen und öffentlichen Fuhrparks Vereinfachung von Maut- und Parkgebühren durch nahtlose digitale Transaktionen

John F. Kwant, Executive Director Americas, 5GAA, sagte: „Der Day One Deployment District in Atlanta beweist, dass C-V2X bereit für den Einsatz ist. Als globaler branchenübergreifender Verband für vernetzte Fahrzeugtechnologien hat die 5GAA gemeinsam mit ihren Mitgliedern, Behörden und Technologieführern daran gearbeitet, die C-V2X-Leitfäden in die Praxis umzusetzen. Dieser Meilenstein verdeutlicht, was möglich ist, wenn Standards, Infrastruktur und das Engagement der Industrie zusammenkommen.

Mit dem „Day One Deployment District" als Ankerpunkt für C-V2X in Atlanta eröffnen sich auch neue Möglichkeiten für effizientere Einnahmequellen lokaler Behörden und Mautbetreiber. Der Einführung bestätigt die Rolle des Bundesstaates Georgia als Vorreiter im Bereich vernetzter Verkehrstechnologien.

