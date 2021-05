Westinghouse Electric Company

Westinghouse erwirbt beispielloses System für Industriesicherheit

Cranberry Township, Pennsylvania (ots/PRNewswire)

Damit soll noch günstigere kohlenstofffreie Energie erzeugt werden

Die Westinghouse Electric Company hat die Übernahme der AC160N-Steuerungsplattform von ABB bekannt gegeben, die als Hintergrundtechnologie für die von der US-amerikanischen Nuclear Regulatory Commission (NRC) zugelassenen Common Q(TM)-Sicherheitssystemplattform dient. Diese Akquisition ist eine wichtige Investition in das Instrumentierungs- und Steuerungsportfolio (I&C) des Unternehmens, um seine Unterstützung der langfristigen Betriebsstrategien der Kernkraft nutzenden Energieversorgungsunternehmen zu erweitern.

Die speziell für Westinghouse entwickelte AC160N-Technologie wurde für den Betrieb in anspruchsvollen nuklearen Umgebungen entwickelt, um auf kleinem Raum erhebliche Rechenleistung zu erzeugen. Die Übernahme erhält die Lizenzierung von Common Q für die mehr als 40 Kernkraftwerke, die derzeit die Technologie nutzen, und verbessert die Versorgungssicherheit der Anlagen für Ersatzteile und Software-Support-Dienstleistungen.

"Upgrades für die Sicherheitssysteme sind wichtiger denn je, denn die Versorgungsunternehmen versuchen, die Lebensdauer ihrer Anlagen zu erhalten, um noch günstigere, kohlenstofffreie Energie zu erzeugen", so Patrick Fragman, Präsident und CEO von Westinghouse. "Diese Akquisition stellt eine strategische Investition in den langfristigen Betrieb und die verbesserte Leistung des weltweit operierenden Bestands dar. Zudem verleiht sie Westinghouse die vollständige Kontrolle über die Technologie in Bezug auf ihre Verwendung und Weiterentwicklung."

Die Sicherheits-I&C-Plattform Common Q von Westinghouse bietet den Versorgungsunternehmen dank reduzierter oder eliminierter Vermessungen und der hohen Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der AC160N-Technologie erhebliche Betriebs- und Wartungseinsparungen. Die vielseitige Plattform kann in nahezu jedem Anlagendesign installiert werden und lässt sich auch in bestehende Anlagensysteme nahtlos integrieren, um Kosten und Dauer der Implementierung zu reduzieren. Common Q wird derzeit in zwölf US-Kraftwerken und achtzehn Betriebswerken außerhalb der USA verwendet, darunter die vier AP1000®-Einheiten in China und die APR1400-Einheiten in Korea und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

"Seit Jahrzehnten erweist sich unsere Common-Q-Lösung als stabile und zuverlässige Plattform, auf die sowohl bei Kraftwerken, die bereits im Betrieb sind, als auch beim Bau neuer Kernkraftwerke vertraut wird", so Patrick weiter. "Wichtige Meilensteine wie diese werden die zukünftige Verfügbarkeit und Unterstützung einer der größten sicherheitsrelevanten Anlagen der Welt sichern."

Westinghouse hat die behördliche Genehmigung der Nuclear Regulatory Commission (NRC) erhalten, das Eigentum an AC160N über einen Sicherheitsbewertungsbericht (SER) zu übertragen.

Weitere Informationen zu den Common Q-Sicherheitssystemplattformlösungen von Westinghouse finden Sie auf https://www.westinghousenuclear.com/CommonQ.

Westinghouse Electric Company ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Kernenergie und ein führender Lieferant von Produkten und Technologien für Kernkraftwerke an Hilfsmittel in der ganzen Welt. Westinghouse lieferte 1957 den ersten kommerziellen Druckwasserreaktor der Welt in Shippingport, Pennsylvania, USA. Heute ist die Westinghouse-Technologie die Grundlage für etwa die Hälfte der weltweit betriebenen Kernkraftwerke. Für weitere Informationen besuchen Sie www.westinghousenuclear.com.

