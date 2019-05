Westinghouse Electric Company

Westinghouse gibt Wechsel des Geschäftsführers bekannt; Ernennung von Patrick Fragman als CEO

Westinghouse Electric Company ("Westinghouse") hat heute bekannt geben, dass José Emeterio Gutiérrez am 31. Juli 2019 als Präsident und Geschäftsführer zurücktreten wird. Er wird zu diesem Zeitpunkt dem Unternehmen mehr als ein Jahrzehnt zur Verfügung gestanden haben. Ab August 19 wird Patrick Fragman, derzeit Stellvertretender Konzernleiter bei ABB Limited, zum Präsidenten und Geschäftsführer ernannt. In der Zwischenzeit wird ein Vorstandskomitee bestehend aus Mitgliedern des obersten Führungsteams von Westinghouse das Tagesgeschäft für das Unternehmen verwalten.

Gutiérrez kam 2008 als Technischer Direktor für Nuklearservices und Stellvertretender Regionalleiter für Spanien zu Westinghouse und übernahm nach und nach weitere Führungsrollen, bevor er 2016 als Interimspräsident und -geschäftsführer und 2017 zum Präsidenten und Geschäftsführer ernannt wurde. Unter seiner Leitung hat sich Westinghouse aus einem insolventen Unternehmen nach Kapitel 11 zu einem schlankeren, stärkeren Unternehmen entwickelt, das sich auf sein Kerngeschäft konzentriert.

Als Mitglied eines globalen Beratergremiums, einer Einheit, die die internationale Strategie mit dem Ziel globalen Wachstums leiten soll, wird Gutiérrez auch weiterhin eine strategische Rolle bei Westinghouse spielen.

"Für mich war es eine Ehre, Westinghouse als wirklich symbolträchtigem Unternehmen und globalem Marktführer in der Nuklearbranche als Präsident und Geschäftsführer zu dienen", erklärt Gutiérrez. "Ich freue mich darauf, die internationale Wachstumsstrategie des Unternehmens als Mitglied des globalen Beraterausschusses weiter zu unterstützen."

"Im Namen des Vorstands möchte ich José für seinen Beitrag danken, den er als Präsident und Geschäftsführer in einer Zeit voller Umbrüche für das Unternehmen geleistet hat", erklärt Denis Turcotte, Vorstandsvorsitzender bei Westinghouse. "Wir freuen uns darauf, Patrick willkommen zu heißen. Dank seiner umfassenden Erfahrung sowohl in der Branche als auch in den Märkten, in denen Westinghouse tätig ist, genießt er als globale Führungskraft in der Branche Respekt. Wir davon überzeugt, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um unter seiner Leitung zu mehr Stärke und Wachstum zu gelangen."

Patrick Fragman bringt fast 30 Jahre Erfahrung im Bereich globaler Strom- und Energiedienstleistungen für seine Rolle als Präsident und Geschäftsführer ein. Als Stellvertretender Konzernleiter für das Netzintegrationsgeschäft bei ABB Limited war er zuletzt für ein branchenführendes globales Portfolio verantwortlich, das führende Kraftübertragungssysteme, Services und Softwarelösungen bereitstellt. Bevor Fragman zu ABB kam, arbeitete er 15 Jahre bei Alstom und hatte dort Führungspositionen in den USA, in Frankreich, in Kanada und in China inne. Zuletzt war er Leiter des Nukleargeschäfts und trug in dieser Rolle zu einem deutlichen Wachstum der Kundenverträge und neuen Angebote bei. Im vorherigen Verlauf seiner Karriere war Fragman in verschiedenen Rollen im Bereich Energie für die französische Regierung tätigt.

"Ich freue mich über die Gelegenheit, eine Führungsposition bei Westinghouse zu bekleiden. Das Unternehmen ist Branchenführer und genießt für seinen erstklassigen Kundenservice und die herausragenden Innovationen einen exzellenten Ruf", sagte Fragman. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Mitarbeitern und Stakeholdern von Westinghouse dem Unternehmen als führender Anbieter von Schlüsselservices für die Nuklearflotte der Welt einen neuen Implus zu geben."

Westinghouse Electric Company ist ein weltweit wegweisendes Nuklearenergieunternehmen und führender Anbieter von Nuklearanlagenprodukten und -technologien für Versorgungsunternehmen auf der ganzen Welt. Seinen ersten kommerziellen Druckwasserreaktor stellte Westinghouse 1957 in Shippingport, Pennsylvania, USA bereit. Heute ist die Westinghouse-Technologie die Grundlage für etwa die Hälfte aller aktiven Nuklearanlagen der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.westinghousenuclear.com.

Westinghouse ist eine Tochtergesellschaft von Brookfield Business Partners, einem Unternehmens- und Industriedienstleister mit Schwerpunkt auf dem Besitz und dem Betrieb von qualitativ hochwertigen Geschäften, der von Einstiegshürden und/oder niedrigen Produktionskosten profitiert. Brookfield Business Partners ist an den Börsen von New York und Toronto notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://bbu.brookfield.com

Brookfield Business Partners ist das börsennotierte Aushängeschild für Geschäfts- und Industrieservices von Brookfield Asset Management Inc., einem weltweit führenden Alternative Asset Manager, der Assets im Wert von mehr als 365 Milliarden US-Dollar verwaltet. Weitere Informationen finden Sie unter https://bbu.brookfield.com .

