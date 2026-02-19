DYMATRIX

Der "Mainzer Weg" wird digital: Bundesligist 1. FSV Mainz 05 treibt Fanbindung mit Customer- Experience-Platform von DYMATRIX voran

Der 1. FSV Mainz 05 setzt im Digitalprojekt "Next05" auf die zentrale digitale Infrastruktur von DYMATRIX für personalisierte Fan-Kommunikation.

Dafür werden Daten aus Ticketing, Merchandising und Mitgliederverwaltung gebündelt und mit verschiedenen Kommunikationskanälen verknüpft.

Fans erhalten so gezielt Informationen und Angebote, die zu ihren Interessen und ihrem Fanverhalten passen statt allgemeiner Massenansprache.

Der Bundesligist 1. FSV Mainz 05 geht den nächsten Schritt auf seinem "Mainzer Weg" und hat sich im Rahmen des Digitalprojekts "Next05" für die Customer Experience Platform des Stuttgarter Technologieunternehmens DYMATRIX (www.dymatrix.de) entschieden. Ziel ist es, die Kommunikation so zu gestalten, wie der Verein selbst ist: nah am Menschen. Die Plattform ermöglicht es Mainz 05, seine Fans noch besser zu verstehen und digitale Erlebnisse zu schaffen, die Loyalität belohnen, statt pauschal zu kommunizieren.

Ereignisbasierte Kommunikation anstelle von starren Verteilern

Herzstück der Lösung ist der Wechsel von starren Verteilern zu einer ereignisbasierten Kommunikation durch die intelligente Verknüpfung von Daten aus Ticketing, Merchandising und Mitgliederverwaltung. Durch ein mitdenkendes System steht nicht der maximale Versand im Vordergrund, sondern die Relevanz für den einzelnen Fan.

Ein Szenario aus der Praxis zeigt, wie die DYMATRIX Customer Experience Platform im Hintergrund "mitdenkt": Nachdem ein Fan einen Merchandise-Artikel bestellt hat, werden ihm abhängig von Mitgliedsstatus und Kauf passende Informationen ausgespielt, etwa Hinweise auf kommende Heimspiele oder Vorteile einer Mitgliedschaft. Reagiert der Fan nicht, erfolgt zum richtigen Zeitpunkt eine Erinnerung, etwa kurz vor Spielbeginn. So möchte Mainz 05 das Fanerlebnis verbessern, Überkommunikation vermeiden und die Bindung zum Verein stärken.

"Fußball ist pure Emotion und unser Anspruch ist es, diese Leidenschaft auch digital spürbar zu machen. Mit 'Next05' beweist Mainz 05 eindrucksvoll, wie ein Traditionsverein mutig eine digitale Zukunftsvision vorantreibt. Wir sind stolz, mit unserer Customer Experience Platform den technologischen Motor für diesen Weg zu liefern. Dass wir gemeinsam diese ambitionierte Strategie realisieren, ist ein starkes Signal für die Innovationskraft der Bundesliga.", sagt Thomas Dold, Geschäftsführer von DYMATRIX.

