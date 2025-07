AstraZeneca GmbH

Ärzt:innen-Barometer: Faktor Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit spielt im Jahr 2025 eine zentrale Rolle in der Gesundheitsbranche

Hamburg (ots)

Ökologische Nachhaltigkeit wird auch im Gesundheitssystem immer wichtiger. Um konkrete Stellschrauben für mehr Klimaschutz in der Zusammenarbeit mit Praxen zu identifizieren, hat AstraZeneca Deutschland im Dezember 2022 die erste Umfrage unter Ärzt:innen durchgeführt. Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, welchen Stellenwert Mediziner:innen in Deutschland dem Thema Nachhaltigkeit zuschreiben und an welchen Stellen der Zusammenarbeit Emissionen sinnvoll eingespart werden können. Im Dezember 2024 wurde die Umfrage wiederholt und um die Fragestellung erweitert, was Ärzt:innen in Deutschland über die Verantwortung von Pharmaunternehmen in Sachen Nachhaltigkeit denken.

Die Kernergebnisse:

Nachhaltigkeit bleibt zentral im beruflichen Alltag von Ärzt:innen: Im Vergleich zu 2022 bleibt die Relevanz mit 86 Prozent auf konstant hohem Niveau. Eine gesunde Gesellschaft erfordert nachhaltiges Denken und Handeln. 88 Prozent der Ärzt:innen sehen einen direkten Zusammenhang zwischen der Umwelt und Gesundheit ihrer Patient:innen. Die Gesundheitsbranche muss etwas tun. 87 Prozent der Mediziner:innen erwarten konkrete Nachhaltigkeitsmaßnahmen von Pharmaunternehmen. Pharmaunternehmen können eine entscheidende Rolle dabei spielen, das Gesundheitswesen nachhaltiger zu gestalten: Dieser Meinung sind 71 Prozent der befragten Ärzt:innen. Die Mehrheit der befragten Ärzt:innen legt besonderen Wert auf umweltfreundliche Medizinprodukte und nachhaltige Materialien - und treffen entsprechende Therapieentscheidungen. Auch die Neugestaltung von Produkten zur Verringerung ihres CO2-Fußabdrucks, die Dekarbonisierung des Unternehmens und der Lieferkette sowie Investitionen in Prävention und Früherkennung sind ihnen wichtig. Über die Hälfte der Ärzt:innen (54 Prozent) lassen Nachhaltigkeitsaspekte in Therapieentscheidungen einfließen - besonders Allgemeinärzt:innen, praktische Ärzt:innen und Internist:innen (61 Prozent), Pulmolog:innen (60 Prozent) und Diabetolog:innen (59 Prozent) sehen hierin einen klaren Vorteil. Nachhaltigkeit ist besonders bei zwei HCP-Gruppen im Fokus. APIs und Pulmolog:innen messen dem Thema Nachhaltigkeit im beruflichen Alltag mit 90 Prozent den höchsten Stellenwert bei. Digital statt Papier: Über 90 Prozent der Ärzt:innen sind offen für den Verzicht auf gedruckte Materialien, wenn digitale Alternativen verfügbar sind. Besonders die Fachinformationen wünschen bis zu zwei Drittel der Befragten in digitaler Form, so wie es im Alltag auch bereits meistens umgesetzt wird. Bei Gebrauchsinformationen (Beipackzettel) sind 20 Prozent der Ärzt:innen und bei den Patient:innen-Informationen (z.B. in Form von Broschüren) 17 Prozent für eine digitale Umstellung.

Über das Ärzt:innen-Barometer: Faktor Nachhaltigkeit

Die aktuelle Befragung im Auftrag des Pharmaunternehmens AstraZeneca Deutschland beleuchtet die Bedeutung von Nachhaltigkeit für Ärzt:innen unterschiedlicher Fachrichtungen in Deutschland. Neben einer allgemeinen Einschätzung geht die Umfrage insbesondere auf Nachhaltigkeit in Bezug auf Fortbildungen, Besuche von Pharmavertreter:innen sowie Infomaterialien ein. Die Befragung wurde im Auftrag des Pharmaunternehmens AstraZeneca Deutschland von Bonsai Research unter in Deutschland praktizierenden Ärzt:innen durchgeführt. Die Stichprobe der Online-Befragung (n = 259) setzt sich aus Ärzt:innen aus sieben Fachbereichen zusammen: API (Allgemeinärzt:innen, praktische Ärzt:innen und Internist:innen), Kardiologie, Hämatologie/Onkologie, Nephrologie, Rheumatologie, Pulmologie und Diabetologie. Befragungszeitraum: Dezember 2024.

Über AstraZeneca

Die AstraZeneca GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens AstraZeneca PLC. AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) ist ein globales, wissenschaftsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten in den Bereichen Onkologie, seltene Krankheiten und Biopharmazeutika, einschließlich Herz-Kreislauf, Nieren und Stoffwechsel sowie Atemwege und Immunologie, konzentriert. AstraZeneca mit Sitz in Cambridge, Großbritannien, ist in über 125 Ländern tätig. Die innovativen Medikamente des Unternehmens werden von Millionen von Patient:innen weltweit eingesetzt. Weitere Informationen auf astrazeneca.de.

