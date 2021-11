AstraZeneca GmbH

Innovative Wissensplattform www.brustkrebs.de informiert umfassend und bietet großen Mehrwert

Bild-Infos

Download

Wedel (ots)

Jedes Jahr erhalten etwa 70.000 Frauen in Deutschland die Diagnose Brustkrebs.[i]Sobald der erste Schock verkraftet ist, stellen sich Betroffene viele Fragen: Welche Art von Brustkrebs habe ich? Was ist mein Stadium? Ist eine genetische Testung sinnvoll? Und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es überhaupt? Antworten auf diese und weiteren Fragen erhalten Patient:innen und Angehörige ab sofort auf www.brustkrebs.de. Ein besonderes Highlight der Website ist das interaktive Brustkrebsmodell. Patient:innen können ihr Krankheitsstadium visuell darstellen lassen und erhalten genaue Informationen zu ihrem individuellen Fall, von der Diagnostik über die Therapie bis zur Nachsorge. Mit der Bookmarking Funktion können User:innen diese Informationen zusammentragen und weitere interessante Artikel bzw. Videos speichern. Diese personalisierte Bibliothek kann auch mit anderen Personen geteilt werden.

Interaktives Brustkrebsmodell hilft individuelle Erkrankung besser zu verstehen

Für viele Patient:innen und Angehörige sind die Begrifflichkeiten rund um die Diagnose Brustkrebs neu und oft unverständlich. So richtet sich die Therapieplanung maßgeblich nach dem Hormonrezeptorstatus und dem Tumorstadium, definiert durch die sog. TNM-Klassifikation (Tumor, Nodes [Lymphknoten], Metastase). Im Arztbrief sind diese Parameter, die den Tumor jedes:r Patient:in genau charakterisieren, zwar gut dokumentiert, für Nicht-Mediziner:innen aber kaum zu entziffern. Das interaktive und intuitive 3D-Modell hilft, diese Fachtermini zu übersetzen. So können Patient:innen ihre persönliche Erkrankung und den weiteren Behandlungsweg besser verstehen. Durch Eingabe der jeweiligen Werte für T, N und M, wird das individuelle Brustkrebs-Stadium abgebildet und durch Hintergrundtexte erklärt sowie die dazu passenden Therapieoptionen erläutert.

Bookmarking Feature unterstützt Patient:innen beim Speichern und Teilen von Informationen

Um eine für die User:innen krankheitsspezifische Bibliothek anzulegen, bietet www.brustkrebs.de außerdem die Option ein eigenes Nutzerprofil anzuleg en. Dank einer Bookmarking Funktion ist es Patient:innen dann möglich, die für sie persönlich relevanten Informationen abzuspeichern und beim nächsten Besuch der Website hierauf zurückzugreifen. Neben Erklärungen zum TNM-Stadium können Patient:innen auch Videos, verwandte Artikel oder externe Links, z. B. zu Selbsthilfegruppen, hinterlegen. Besonders hilfreich kann es sein, diese Bibliothek ganz einfach komplett oder teilweise mit Angehörigen oder Freund:innen via Link oder QR-Code zu teilen. So können Patient:innen genau ihre Form von Brustkrebs so oft sie möchten "erklären", ohne sich ständig wiederholen zu müssen.

Neben den umfassenden Informationen für Patient:innen, bietet die Website auch Nicht-Betroffenen einen Mehrwert: Sie können sich beispielsweise mit dem Thema Vorsorge auseinandersetzen und wertvolle Informationen zum Abtasten der Brust erhalten.

Erfahrungsberichte von Patientinnen verleihen persönliche Note und Authentizität

AstraZeneca hat die Website www.brustkrebs.de mit der Unterstützung von zehn Brustkrebspatientinnen ins Leben gerufen. Ziel war es, wissenschaftlich fundierte und laienverständliche Inhalte rund um das Thema Brustkrebs zu schaffen. Vier dieser Patientinnen verleihen der Website auch ihr Gesicht (und begrüßen die User:innen persönlich auf der Startseite). So sieht man echte Patientinnen, mit denen sich die User:innen identifizieren können. In zahlreichen Videos erzählen diese Patientinnen ihre Geschichte. Die User:innen können sich eine vollständige Patient Journey anschauen oder nur themenspezifische Ausschnitte, z. B. zur Mammografie oder BRCA-Testung.

Brustkrebs.de auch für Ärzt:innen interessant

Ab kommendem Jahr wird es auch einen Fachkreise-Login geben, der automatisch zu www.mein-medcampus.de (Content Hub für medizinische Fachkreise) weiterleitet. Dann können Ärzt:innen über das Cockpit Patienteninformationen mit nur wenigen Klicks eine für ihre Patient:innen maßgeschneiderte Bibliothek auf www.brustkrebs.de erstellen und ebenfalls per Link oder QR-Code teilen. Diese digitalisierte und personalisierte Broschüre kann z. B. für das Aufklärungsgespräch genutzt werden oder zur Vorbereitung auf eine bestimmte Therapie und holt die Patient:innen genau in ihrer individuellen Brustkrebs-Situation ab.

Brustkrebs.de ist ein Service des Pharmaunternehmens AstraZeneca.

Weiterführende Informationen finden Sie auf www.brustkrebs.de

Über AstraZeneca

Die AstraZeneca GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens AstraZeneca PLC. AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) ist ein globales, wissenschaftsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten in den Bereichen Onkologie, seltene Krankheiten und Biopharmazeutika, einschließlich Herz-Kreislauf, Nieren und Stoffwechsel sowie Atemwege und Immunologie, konzentriert. AstraZeneca mit Sitz in Cambridge, Großbritannien, ist in über 100 Ländern tätig. Die innovativen Medikamente des Unternehmens werden von Millionen von PatientInnen weltweit eingesetzt. Weitere Informationen auf astrazeneca.de.

Quellen

[i] Robert Koch-Institut. Krebs in Deutschland für 2015/2016, 12. Ausgabe, Berlin 2019.

DE-40677/2021

Original-Content von: AstraZeneca GmbH, übermittelt durch news aktuell