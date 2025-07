Esthétique du Nord GmbH

Wie Dr. Walid Eljabu von der Esthétique du Nord mit B-Lite-Implantaten neue Standards setzt

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Viele Frauen wünschen sich eine Brustvergrößerung – eine, die nicht belastet, sondern befreit. Dr. Walid Eljabu, international erfahrener Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, bietet mit der Esthétique du Nord moderne Lösungen wie die besonders leichten B-Lite-Implantate an. Was die Leichtimplantate so besonders macht und für wen sie geeignet sind, erfahren Sie hier.

Beruflich stark eingebunden, sportlich aktiv, ständig in Bewegung – für viele Frauen ist eine klassische Brustvergrößerung mit dem Wunsch nach einem leichten, unbeschwerten Lebensgefühl schwer vereinbar. Die Angst vor Rückenschmerzen, sichtbaren Implantaträndern oder einem „unnatürlichen Look“ führt oft zu Unsicherheit – und dazu, dass langgehegte Wünsche immer wieder aufgeschoben werden. „Viele Patientinnen möchten sich endlich in ihrem Körper wohlfühlen – ohne dabei an Komfort oder Beweglichkeit einzubüßen“, erklärt Dr. Walid Eljabu, Gründer der Esthétique du Nord GmbH.

„Die gute Nachricht: Mit den sogenannten B-Lite-Implantaten bieten wir für dieses Problem eine zukunftsweisende Lösung“, fügt er hinzu. „Diese Technologie reduziert vor allem das Risiko von Komplikationen – bei gleichzeitig hoher ästhetischer Präzision.“ Als international ausgebildeter plastischer Chirurg bietet Dr. Walid Eljabu in seiner Praxis in Hamburg neben Brustvergrößerungen auch noch Nasenkorrekturen und Gewichtsreduktionen an – alles mit Fokus darauf, die Lebensqualität seiner Patienten nachhaltig zu verbessern. Mit der Esthétique du Nord vereint er dabei chirurgische Exzellenz mit einem ganzheitlichen Betreuungskonzept, das von der ersten Beratung bis zur Nachsorge reicht – in mehreren Sprachen, mit festem Team und ohne wechselnde Ansprechpartner. Begleitet wird er auf seiner Mission von Inga Schweter: Die Ernährungsexpertin und ganzheitliche Beraterin begleitet die Patienten bei jedem Schritt zu mehr Lebensfreude.

Für wen sind B-Lite-Implantate ideal – und worauf kommt es an?

Dr. Walid Eljabu, international ausgebildeter plastischer Chirurg mit Stationen in Libyen, Großbritannien, Deutschland, Stockholm und Istanbul, zählt zu den ersten Spezialisten im Norden Deutschlands, die sogenannte Leichtimplantate oder auch B-Lite-Brustimplantate gezielt in ihr Behandlungsspektrum aufgenommen haben. Entwickelt in Deutschland von der Firma Polytech – in Zusammenarbeit mit der NASA – bestehen die B-Lite-Implantate aus einem mikroskopisch leichten Hightech-Material, das dauerhaft formstabil ist und den Körper gleichzeitig deutlich weniger belastet als herkömmliche Implantate.

Besonders geeignet ist diese Methode für berufstätige Frauen, die durch lange Arbeitstage körperlich beansprucht sind und sich keine zusätzlichen Einschränkungen leisten können. Auch Sportlerinnen, für die jedes Gramm zählt, profitieren spürbar von dem 30 Prozent geringeren Gewicht. Mütter, die sich nach Schwangerschaft und Stillzeit eine natürliche Wiederherstellung ihrer Brustform wünschen, erleben mit den B-Lite-Implantaten eine sanfte, aber wirkungsvolle Veränderung. Ebenso können Patientinnen mit Voroperationen, bei denen herkömmliche Implantate Beschwerden verursachen, von einer Umstellung auf das leichtere Material medizinisch und ästhetisch profitieren.

Dr. Walid Eljabu legt dabei großen Wert auf eine individuelle, passgenaue Planung. Jedes Implantat wird anatomisch exakt positioniert – mit dem Ziel, ein natürliches Ergebnis zu erzielen, das nicht nur zur äußeren Silhouette, sondern vor allem zum Selbstverständnis der jeweiligen Patientin passt. Offenheit, Transparenz und das gemeinsame Abwägen aller Optionen stehen dabei im Mittelpunkt jeder Beratung.

Mehr als Brustchirurgie: Die drei Kompetenzsäulen der Esthétique du Nord

Neben den Leichtimplantaten liegt ein weiterer Fokus auf Nasennachkorrekturen – also Revisionseingriffen nach missglückten Erstoperationen. Dr. Walid Eljabu bringt hier seine Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Nazim Cerkes in Istanbul ein, einem der renommiertesten Rhinoplastik-Spezialisten weltweit. Ziel dieser Eingriffe: nicht nur eine ästhetische, sondern auch funktionale Wiederherstellung der Nase.

Ein dritter Schwerpunkt liegt im Bereich Gewichtsreduktion ohne OP – etwa durch den Schluckballon, der in Norddeutschland exklusiv bei der Esthétique du Nord angeboten wird. Dieses Verfahren richtet sich an Menschen mit leichtem Übergewicht und wenig Zeit für langwierige Diätprogramme. Unterstützt wird die Methode durch eine ganzheitliche Betreuung durch Inga Schweter, die den Patientinnen mit ihrer Spezialisierung in den Bereichen Ayurveda, Ernährung und psychische Begleitung jederzeit zur Seite steht.

Sie wünschen sich eine ästhetische Veränderung, die zu Ihrem Leben passt – leicht, natürlich und mit einem ganzheitlichen Blick auf Ihre Bedürfnisse? Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit Dr. Walid Eljabu von der Esthétique du Nord und lassen Sie sich persönlich, ehrlich und individuell zu den Möglichkeiten der modernen ästhetischen Chirurgie beraten!

Original-Content von: Esthétique du Nord GmbH, übermittelt durch news aktuell