China Center for International Communication Development (CCICD)

KI erweckt historische Szenen zum Leben

Beijing (ots/PRNewswire)

Eine neue Serie Kurzvideos, die vom China Center for International Communication Development (CCICD) und dem National Institute for South China Sea Studies (NISCSS) gemeinsam produziert wurde, nutzt modernste künstliche Intelligenz, um historische Momente nachzustellen. Durch die Kombination von Filmbildern, immersiven Details und emotionalen Erzählungen versetzt das Projekt die Zuschauer in eine andere Zeit.

„Im Jahr 1755 AD geriet eine thailändische Handelsflotte kurz nach der Einfahrt ins Südchinesische Meer in einen heftigen Sturm, der sie im Morgengrauen völlig zerstörte. Als die Hoffnung schwand, tauchte am Horizont die Patrouillenflotte der Marine von Guangdong auf ..." Solche Episoden – dokumentiert im alten chinesischen Buch die Factual Record of Qing Dynasty – sind weit davon entfernt, eine Legende zu sein. Sie belegen die wiederholten Rettungsmissionen der Qing-Regierung für in Not geratene ausländische Schiffe, bei denen die Überlebenden mit Vorräten versorgt und sicher nach Hause gebracht wurden. Jetzt, 270 Jahre später, wird eine Geschichte, die einst auf 30 klassische chinesische Schriftzeichen beschränkt war, durch fortschrittliche KI zum Leben erweckt.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2717482/video.mp4

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ki-erweckt-historische-szenen-zum-leben-302491035.html

Original-Content von: China Center for International Communication Development (CCICD), übermittelt durch news aktuell