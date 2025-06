National Business Daily

„Global Connectivity • Industry Interaction" Internationaler Sportindustrie-Salon in Hongkong abgehalten

Am 20. Juni fand in Hongkong der internationale Sportindustrie-Salon „Global Connectivity • Industrial Interaction" statt. Die Veranstaltung wurde von der National Business Daily ausgerichtet, vom NBD Think Tank Hong Kong Center organisiert und von der Chengdu Sports Federation, der Hong Kong Commercial Daily und COJOY unterstützt. Sie zog über 50 Vertreter an, darunter Führungskräfte aus der Wirtschaft, Experten und Branchenpioniere aus dem Sportsektor aus Hongkong und Chengdu. Sie kamen zusammen, um sich intensiv mit Themen wie der Frage zu befassen, wie die Sportbranche die Stadtentwicklung fördern und die überregionale Zusammenarbeit verbessern kann.

Darren Burden, Chief Operating Officer des Kai Tak Sports Park in Hongkong, stellte die Designphilosophie und das Betriebsmodell des Kai Tak Sports Park vor – Hongkongs größtes Sportinfrastrukturprojekt aller Zeiten. Er erklärte: „Der Kai Tak Sports Park ist nicht nur der Hauptveranstaltungsort für die Hongkonger Wettkämpfe der 15. Nationalen Volksspiele der Volksrepublik China, sondern entwickelt sich auch rasch zu einem neuen Wahrzeichen für Sport und Unterhaltung in Hongkong." Ismael Martinez Merchan, Senior Associate und Projektarchitekt des renommierten Sportarchitekturbüros Populous, berichtete über die führende Erfahrung des Unternehmens im Bereich der Gestaltung globaler Sportstätten und stellte insbesondere vor, wie das Design des Kai Tak Sports Park lokale kulturelle Elemente mit einer internationalen Perspektive verbindet.

In Chengdu werden im August die World Games 2025 Chengdu stattfinden. Daher fand im Rahmen der Veranstaltung eine „Sonderaktion für die Chengdu World Games" statt, bei der die Geely Holding Group, offizieller Partner der Spiele, Einblicke zum Thema „Wie große Sportveranstaltungen das Stadtmarketing stärken" gab. Der Head of Brand Strategy der Group erklärte: „Die World Games sind nicht nur eine Bühne für Wettkämpfe, sondern auch ein Schaufenster für die Kultur und Innovationskraft einer Stadt." Darüber hinaus stellten Vertreter des renommierten AG E-Sports Club (Chengdu) und der Chengdu Happy Sports Development Group ihre jeweiligen Geschäftsentwicklungen und Erfolge der letzten Jahre vor.

Während der Podiumsdiskussion diskutierten Experten über Themen wie „Wie kann die Sichtbarkeit und der Einfluss einer Stadt durch internationale Sportveranstaltungen weiter gesteigert werden?" und waren sich einig, dass die Sportindustrie zu einem neuen Motor für die wirtschaftliche, kulturelle und soziale Entwicklung von Städten geworden ist.

Die erfolgreiche Durchführung des Sportsalons bildete den Abschluss der internationalen Salonreihe. Der Veranstalter bekräftigte sein Engagement für weitere hochrangige Dialoge dieser Art in der Zukunft, um den Austausch zwischen den verschiedenen Branchen in Chengdu und der globalen Gemeinschaft zu fördern.

