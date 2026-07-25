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WDR-Interview: Europa muss Waldbrände anders bekämpfen

Köln (ots)

In Frankreich und Spanien breiten sich die Waldbrände weiter aus. Die Brandgefahr steigt an vielen Orten in Europa. Lange Trockenheit sorgt für Felder und Wiesen, die sich leicht entzünden können und für niedrige Wasserstände. Die Feuerwehren rüsten deshalb auf. Neue Einsatzfahrzeuge und Löschroboter sollen helfen, genau wie das Monitoring per Video und Satellit. Aber wirksamer Brandschutz müsse früher ansetzen, sagt der Feuerökologe Alexander Held im Gespräch mit dem WDR. Es fange weit vor dem Feuer an und betreffe sehr viele andere Akteure; vom Tourismus, der räumlichen Planung, über die Forstwirtschaft bis zum Naturschutz.

“Und solange wir diese anderen Elemente des Feuermanagements vernachlässigen, wird die Feuerwehr immer früher oder später auf verlorenen Posten stehen und da hilft ihnen kein Löschhubschrauber oder zwei oder zehn und auch keine lustigen Roboter, sondern wir müssen ansetzen in den anderen Bereichen, die die Feuerwehr überhaupt erst in die Lage versetzen, Feuer beherrschbar zu machen und dann effektiv und effizient tatsächlich auch löschen zu können. “

Aus seiner Sicht gibt es bereits klare Ansätze, wie man Waldbränden besser begegnen kann. Alexander Held sagt, man müsse sich von der Vorstellung verabschieden, durch Aufklärung und Waldbrandverhütung ließen sich alle Zündquellen vermeiden. Eine Zukunft ohne ungewollte Feuer sei nicht realistisch – weltweit nicht und angesichts der verschärften Klimabedingungen erst recht nicht.

“Wir müssen also eine andere Ausgangsstellung akzeptieren und eine andere Zielsetzung formulieren und die bedeutet in der Prävention, dass wir akzeptieren, wir werden Feuer haben, so wie wir den Borkenkäfer haben und die Trockenheit und den Eichenprozessionsspinner und was so dazugehört. Wir müssen also in der Prävention dafür sorgen, dass Feuer nicht mehr zu Katastrophenfeuern werden. [...] Das, was wir jetzt im Fernsehen sehen, egal ob Sie nach Portugal, Frankreich, Spanien, Griechenland schauen, Italien, das sind alles Feuer, die setzen so viel Energie frei, da können Sie mit noch so viel Ressourcen den alten Ansatz ‘wir kontrollieren Feuer’ vergessen.”

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