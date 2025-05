Hollyland

Hollyland stellt das brandneue kabellose Mikrofon LARK A1 vor, die perfekte Kombination aus professioneller Klangqualität und hohem Wert

Der Einstieg in die professionelle Audiotechnik beginnt bei 29,9 $.

Hollyland, ein führender Anbieter von kabellosen Produkten und Lösungen, bringt das neueste kabellose Mikrofon LARK A1 auf den Markt, das eine außergewöhnliche 48 kHz/24-Bit High-Fidelity-Audioqualität mit dreistufiger intelligenter Rauschunterdrückung bietet. Dieses Mikrofon ist mit fortschrittlichen Technologien ausgestattet und damit die ideale Wahl für Vlogger, Streamer und Content Creator, die einen klaren Sound ohne komplizierte Einstellungen suchen.

Das LARK A1 verfügt über 48 kHz/24-Bit High-Fidelity-Audio, welches dafür sorgt, dass jedes Detail präzise erfasst wird. Mit einem hohen Schalldruckpegel von 120 dB SPL bewältigt das LARK A1 plötzliche laute Geräusche und minimiert effektiv Verzerrungen. Es fängt jede Nuance ein, von tiefen Bässen bis zu knackigen Höhen, und die intelligente automatische Begrenzungsfunktion gleicht die Lautstärke aus, um einen stabilen, verzerrungsfreien Klang zu gewährleisten.

Darüber hinaus bietet das Mikrofon einen anpassbaren Klang mit einstellbarem EQ (Balance, niedrig und hell) sowie Nachhall (klein, mittel oder groß). Nutzer/innen können den Klang präzise anpassen und mit EQ und Nachhall Klarheit, Tiefe sowie Struktur erzeugen, was den Klang in ein intensives Erlebnis verwandelt.

Das LARK A1 wurde für Creator entwickelt, die einen kristallklaren Klang wünschen, und verfügt über eine 6-stufige Verstärkungsregelung sowie ein flexibles Rauschunterdrückungssystem, welches sich an viele Einstellungen anpassen lässt. Von Außenfilmaufnahmen und Live-Streaming bis hin zu kurzen Videoaufnahmen filtert das Lark A1 Umgebungsgeräusche wie Wind, Verkehr, Hupen, das Brummen von Klimaanlagen und den Nachhall von Räumen effektiv heraus. Die drei Stufen der Rauschunterdrückung (schwach, mittel und stark) passen sich an unterschiedliche Umgebungen an und sorgen für eine natürliche sowie klare Stimme.

Das LARK A1 wurde für Creator entwickelt, die niemals aufhören, und bietet eine stabile Audioübertragung über Entfernungen von bis zu 200 Metern. Es wiegt nur 8 Gramm und nimmt die Batterieangst während der Aufnahmen. Mit dem Ladecase wechseln sich zwei TX nahtlos ab und ermöglichen bis zu 54 Stunden Dauerbetrieb. Mit einer einzigen Aufladung im TX-Modus kann das kabellose Mikrofon bis zu 6,5 Stunden mit und 9 Stunden ohne Rauschunterdrückung arbeiten.

„Das LARK A1 stellt nicht nur einen Durchbruch in der Akustiktechnologie dar, sondern zeigt auch den Einsatz von Hollyland, das professionelle Audioerlebnis für jedermann zugänglich zu machen", sagte Herr Cao, Direktor der Produktentwicklungsabteilung von Hollyland.

Mit der Markteinführung des LARK A1 möchte Hollyland mehr Verbrauchern durch innovative Technologie ein professionelles Aufnahmeerlebnis ermöglichen und in Zukunft noch intelligentere sowie benutzerfreundlichere Produkte und Lösungen erforschen.

LARK A1 wurde am 27. Mai 2025 auf den Markt gebracht und ist jetzt bei lokalen Händlern und im Hollyland Amazon Store erhältlich:

LARK A1 Combo 59,90 $

LARK A1 Duo 39,90 $

LARK A1 Mini Duo (Typ-C) 29,90 $

Ausführliche Produktinformationen finden Sie hier

INFORAMTIONEN ZU HOLLYLAND TECHNOLOGY

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. („Hollyland" oder „Hollyland Technology") versorgt seit 2013 weltweit Kunden mit professionellen Lösungen, die speziell für die kabellose Daten-, Audio- und Videoübertragung sowie für kabellose Intercom-Lösungen entwickelt wurden. Zu den wichtigsten Produkten gehören Solidcom C1, Mars 400s Pro, Mars 4K, Mars M1, Cosmo C1 und Lark M1. Hollyland bedient viele Märkte, darunter Film- und Fernsehaufnahmen, Videoproduktion, Rundfunk, Live-Streaming, Live-Events, Ausstellungen, Rundfunkmedien, Produktion, allgemeine Veranstaltungen, Theater, Gotteshäuser, Verleihhäuser und mehr.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.hollyland.com/, Hollyland Instagram, Hollyland Facebook und Hollyland YouTube.

