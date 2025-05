Digital Cooperation Organization DCO

Meilenstein der digitalen Investitionen: Pakistan wird zum ersten Gastgeber des DFDI-Forums der DCO

Die Digital Cooperation Organization (DCO) und die pakistanische Regierung schließen erfolgreich das erste Digital Foreign Direct Investment Forum 2025 ab, an dem 700 Führungskräfte aus aller Welt teilgenommen haben.

Pakistan startet die erste nationale Umsetzung der DCO Digital FDI Initiative, mit bisher 700 Mio. $ an digitalen Investitionen.

Premierminister Shahbaz Sharif und DCO-Generalsekretär Deemah AlYahya bekräftigen die Führungsrolle aller Beteiligten bei der Förderung des digitalen Wandels, wobei der pakistanische Premierminister den DCO-Generalsekretär persönlich für die Förderung des pakistanischen Ökosystems für digitale Direktinvestitionen auszeichnet.

Die Digital Cooperation Organization (DCO) feierte heute in Zusammenarbeit mit der pakistanischen Regierung den erfolgreichen Abschluss des ersten Digital Foreign Direct Investment Forum 2025 (DFDI) in Islamabad. Das zweitägige Forum, das vom 29. bis 30. April 2025 stattfand, diente als strategische Plattform, auf der 700 Delegierte von Staatsoberhäuptern über Minister, globale Investoren, politische Entscheidungsträger und führende Vertreter der Technologiebranche aus den DCO-Mitgliedstaaten und darüber hinaus diskutierten, wie die Rahmenbedingungen für digitale Investitionen neu definiert und neue Investitionsmöglichkeiten erschlossen werden können.

Im Mittelpunkt des Forums stand die Vorstellung des Digital FDI Pakistan Insight Report, in dem die bahnbrechenden Pläne Pakistans für seine digitale Entwicklung beschrieben werden. Aufbauend auf der Initiative für digitale Direktinvestitionen erkennt der Bericht Pakistan als erstes Land an, das die Initiative mit ihren vier Säulen umsetzt, und nennt sechs strategische Schwerpunktmaßnahmen, um nachhaltige digitale Investitionen anzuziehen.

Der pakistanische Premierminister Shahbaz Sharif kommentierte den Abschluss der DFDI wie folgt: „Pakistan ist stolz darauf, bei der digitalen Transformation eine Vorreiterrolle zu spielen, und der Erfolg der DFDI ist ein Beleg für unser Engagement zur Förderung einer florierenden, investitionsfreundlichen, digital gestützten Wirtschaft durch einen Multi-Stakeholder-Ansatz. Mit der Unterstützung der DCO, anderen DCO-Mitgliedstaaten und Partnern schaffen wir eine Blaupause für eine nachhaltige Entwicklung, von der nicht nur Pakistan und unser digitales Ökosystem profitieren werden, sondern alle Nationen, die einen digitalen Wandel durchlaufen."

Auf der DFDI würdigte Premierminister Sharif auch die Führung von Generalsekretärin Deemah AlYahya und des DCO für ihre Rolle bei der Förderung des pakistanischen Ökosystems für digitale Auslandsinvestitionen, das bereits über 700 Millionen Dollar an Zuflüssen für die digitale Wirtschaft angezogen hat. An der Veranstaltung nahmen mehr als 45 Länder teil, und über 40 internationale Unternehmen und Start-ups stellten ihre Produkte vor. Rund 35 Minister und offizielle Delegationen aus verschiedenen Ländern nahmen daran teil, ebenso wie über 30 internationale Redner und mehr als 50 CEOs führender IT-Unternehmen.

„Im Namen der Organisation für digitale Zusammenarbeit möchte ich der pakistanischen Regierung und Premierminister Shehbaz Sharif unsere tiefe Anerkennung für ihre herausragenden Bemühungen um den Erfolg des ersten DFDI aussprechen", sagte Deemah AlYahya.

„Dieses Forum hat die transformative Kraft von Investitionen bei der Überbrückung digitaler Klüfte und der Beschleunigung von nachhaltigem Wachstum gezeigt", fügte sie hinzu. Die DCO setzt sich weiterhin für den Aufbau eines globalen Investitionsumfelds ein, in dem alle Länder digitale Innovationen nutzen können, um integratives und nachhaltiges Wachstum zu fördern.

Pakistan ist eines der fünf Gründungsmitglieder der DCO, die im November 2020 am Rande des G20-Gipfels in Riad eingerichtet wurde. Mit der bevorstehenden Präsidentschaft im Jahr 2026 positioniert sich das Land strategisch als führendes Land in der digitalen Wirtschaft und ist bereit, globale Gespräche, Partnerschaften und Innovationen voranzutreiben, die die Zukunft der digitalen Investitionen prägen werden.

Informationen zur Digital Cooperation Organization (DCO)

Die Digital Cooperation Organization ist die erste eigenständige internationale zwischenstaatliche Organisation der Welt, die sich der Förderung des Wachstums einer integrativen und nachhaltigen digitalen Wirtschaft widmet. Die im November 2020 gegründete globale multilaterale Organisation hat das Ziel, digitalen Wohlstand für alle zu ermöglichen.

Die DCO bringt die Ministerien für Kommunikation und Informationstechnologie der Mitgliedstaaten zusammen und konzentriert sich auf die Förderung von Jugendlichen, Frauen und Unternehmern, die Nutzung der beschleunigenden Kraft der digitalen Wirtschaft und den Sprung in die Innovation, um das Wirtschaftswachstum und den sozialen Wohlstand zu steigern.

Die Digital Cooperation Organization (DCO) vereint die Ministerien für Kommunikation und Informationstechnologie aus 16 Ländern: das Königreich Bahrain, die Volksrepublik Bangladesch, die Republik Zypern, die Republik Dschibuti, die Republik Gambia, die Republik Ghana, die Hellenische Republik Griechenland, das Haschemitische Königreich Jordanien, der Staat Kuwait, das Königreich Marokko, die Bundesrepublik Nigeria, das Sultanat Oman, die Islamische Republik Pakistan, der Staat Katar, die Republik Ruanda und das Königreich Saudi-Arabien – die zusammen ein BIP von fast 3,5 Billionen US-Dollar und einen Markt mit fast 800 Millionen Menschen repräsentieren, von denen mehr als 70 % unter 35 Jahre alt sind.

Durch Zusammenarbeit und strategischen Dialog treiben wir die Erleichterung einer für beide Seiten vorteilhaften grenzüberschreitenden Gesetzgebung voran. Die DCO ist bestrebt, in ihren Mitgliedstaaten die optimale Infrastruktur und Politik für die rasche Schaffung einer integrativen und gerechten digitalen Wirtschaft zu schaffen, in der alle Menschen, Unternehmen und Gesellschaften innovativ sein und gedeihen können. Die Vision der DCO ist es, auf eine Welt hinzuarbeiten, in der jede Nation, jedes Unternehmen und jeder Mensch eine faire Chance hat, in der digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein.

In Verfolgung der gemeinsamen Interessen der Mitgliedstaaten arbeitet die DCO mit Regierungen, dem Privatsektor, internationalen Organisationen, Nichtregierungsorganisationen und der Zivilgesellschaft zusammen, um eine integrative digitale Transformation und das Wachstum der digitalen Wirtschaft zu ermöglichen.

Zu den wichtigsten Initiativen der DCO gehören Programme zur Verbesserung des grenzüberschreitenden Datenverkehrs, zur Förderung der Marktexpansion für KMU, zur Stärkung digitaler Unternehmer und zur Förderung der digitalen Integration von Frauen, Jugendlichen und anderen unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen.

