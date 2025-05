Windracers Ltd.

University of Alaska Fairbanks kauft Windracers ULTRAs, um die Lieferung von Hilfsgütern zu testen

Windracers, der bahnbrechende Anbieter des kostengünstigen, selbstfliegenden Frachtflugzeugs ULTRA™, gab heute bekannt, dass er der University of Alaska Fairbanks zwei (2) Windracers ULTRA MK1 zur Verfügung stellt, die bei der Entwicklung bewährter Verfahren für die Belieferung abgelegener Gemeinden in Alaska eingesetzt werden sollen. Mit dem Alaska Center for UAS Integration (ACUASI), einem der führenden Drohnenforschungsprogramme in den Vereinigten Staaten, ist die University of Alaska Fairbanks ein internationales Zentrum für Forschung, Bildung und Kunst, das den Schwerpunkt auf den zirkumpolaren Norden und seine vielfältigen Völker legt.

„Luftfrachttransporte zur Versorgung unserer abgelegenen Gemeinden sind für das Leben in Alaska lebenswichtig. Deshalb haben wir Windracers ULTRA gekauft, um die Möglichkeiten besser testen zu können", sagte ACUASI-Direktorin Cathy Cahill. „Wir brauchen Flugzeuge wie Windracers, die große Entfernungen zurücklegen können, das Gewicht von Hilfsgütern tragen können und dies zuverlässig, regelmäßig und sicher tun. Unser Ziel ist es, ein Umfeld für den kommerziellen Sektor zu schaffen, in dem UAVs, einschließlich selbstfliegender Frachtflugzeuge, in Alaska und darüber hinaus allgegenwärtig werden."

Simon Muderack, CEO von Windracers, sagte, dass die Flugzeuge des Unternehmens ACUASI gute Dienste leisten werden. „Windracers ist sehr stolz darauf, dass sich die UAF für ULTRA entschieden hat, um ihren Bedarf an Luftfrachttransporten zu decken, die auch bei schwierigem Wetter zuverlässig und zu wesentlich geringeren Kosten fliegen können, um sehr abgelegene Gemeinden mit Gütern des täglichen Bedarfs zu versorgen", sagte Muderack.

„Windracers ULTRA ist aufgrund seiner Multi-Missions-Fähigkeit und seiner polaren Erfahrung aus der Antarktis-Mission im Januar 2024 bestens geeignet, ACUASI zu unterstützen", sagte er. „Das Team von Windracers freut sich auf eine wachsende Partnerschaft mit UAF und ACUASI, um ihre Mission der Testversorgung abgelegener Gemeinden in Alaska zu erfüllen."

Mit einer Nutzlast von über 100 kg und einer Reichweite von bis zu 1.000 km ist Windracers ULTRA die derzeit leistungsfähigste Langstrecken-Schwerlastdrohne der Welt und kann sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke eingesetzt werden. Windracers ULTRA hat zahllose Einsätze jenseits der Sichtlinie (BVLOS) für Kunden geflogen und dabei die unterschiedlichsten Anwendungsfälle unterstützt, darunter die Versorgung von Truppen und die Luftaufklärung in der Ukraine, die Vermessung von Geologie und Tierwelt aus der Luft in der Antarktis, die Zustellung von Paketen auf Inseln vor der schottischen und englischen Küste und die Versorgung mit medizinischen Hilfsgütern per Fallschirm in Afrika.

