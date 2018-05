Hamburg (ots) - Zum ersten Mal wurde am Mittwochabend der Deutsche Kita-Preis in Berlin verliehen - eine Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. ELTERN unterstützte den Preis als Medienpartner. Bernd Hellermann überreichte den Publikumspreis an die Kindertagesstätte Reidekäfer in Halle. Die Abstimmung für diesen besonderen Preis erfolgte online auf ELTERN.de, auch in den Magazinen ELTERN und ELTERN FAMILY wurde zur Teilnahme aufgerufen. Das Interesse war enorm, insgesamt wurden rund 50.000 Stimmen abgegeben.

Für Jurymitglied Bernd Hellermann, Editorial Director ELTERN und Geschäftsführer G+J Parenting Media, ist das Projekt eine Herzensangelegenheit. "Aus über 50 Jahren Erfahrung als Leitmedium für junge Familien weiß die ELTERN-Redaktion, was für ein wichtiger Ort eine Kita ist: ein zweites Zuhause. Hier lernen unsere Kinder, haben Spaß und fühlen sich wohl. Die Einrichtungen zu ehren, denen dies auf eine herausragende und vorbildliche Art gelingt, ist uns Freude und Ehre zugleich."

Der Deutsche Kita-Preis hat das Ziel, die frühkindliche Bildung in den öffentlichen Fokus zu rücken. Denn deutschlandweit arbeiten täglich tausende Kindergärten, Krippen, Tagesmütter und Organisationen mit viel Engagement dafür, dass Kinder liebevoll betreut und ihnen grundlegende Werte mit auf den Weg gegeben werden. Diese Leistung wird Dank des Deutschen Kita-Preises erstmals gewürdigt und bei so einem wichtigen Thema ist ELTERN gerne von Beginn an mit an Bord.

Weitere Preise wurden von den Initiatoren verliehen, Informationen dazu hier: https://www.deutscher-kita-preis.de/

Pressekontakt:

Frauke Meier

PR / Kommunikation

Gruner + Jahr GmbH & Co KG

Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980

E-Mail: meier.frauke@guj.de

www.eltern.de

Original-Content von: Gruner+Jahr, ELTERN, übermittelt durch news aktuell