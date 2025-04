EMD Deutschland

EMD's Softwarelösungen auf der Intersolar 2025: Neue Perspektiven für Ihre Solar- & Windenergieprojekte

München - Intersolar

Der Ausbau erneuerbarer Energien ist eine der größten technischen aber auch gesellschaftlichen Herausforderungen. Vielerorts stoßen Solar- & Windenergieprojekte auf Ablehnung. Die Gründe sind vielfältig: Angst vor Veränderungen, fehlende Vorstellungskraft und emotionale Distanz zu technischen Anlagen erschweren die Projektentwicklung.

EMD Deutschland präsentiert die Neuerungen seiner weltweit führenden Softwarelösungen auf der diesjährigen Intersolar Europe (7.-9. Mai 2025) u.a. zur Steigerung der Akzeptanz von Projekten durch Visualisierung und Interaktion mit den Betroffenen.

Was erwartet Sie?

Am Stand 616 in Halle A3 erwartet Sie ein einzigartiges Erlebnis: Über eine hochauflösende LED-Wand und mithilfe der Meta Quest VR-Brille erleben Sie Solar- und Windenergieprojekte "hautnah" und in beeindruckender 3D-Visualisierung auf der Grundlage von selbst erstellten windPRO-Projekten (via SketchUp).

Was leisten die Softwarewerkzeuge?

Planer, Entwickler und kommunale Entscheider können mit Hilfe unserer Softwarewerkzeugen Ihre Projekte greifbar und verständlich machen und dadurch frühzeitig Vertrauen mit den Stakeholdern und Betroffenen aufbauen.

Mit EMD's modularen Softwareprodukten windPRO und energyPRO führen Sie die verschiedenen Technologien Solar, Wind und Speicher zu HYBRID- Projekten zusammen, optimieren die technischen Einspeisemöglichkeiten am Netzanschlusspunkt (u.a. Überbauung, Lastprofile) sowie koppeln einzelne Sektoren (u.a. Power-to-Heat, PtX). Verschiedene Szenarien lassen sich vorab simulieren sowie eine umfassende Bewertung der techno-ökonomischen Machbarkeit von Energiesystemen durchführen.

Dabei beantworten wir u.a. folgende zentrale Fragen zu Ihrer Projektstrategie:

Wie lässt sich die Eigenversorgung dekarbonisieren und dabei technisch und wirtschaftlich optimieren?

und dabei technisch und wirtschaftlich optimieren? Welcher Technologiemix macht Ihr Projekt effizient und zukunftssicher - welchen Anteil daran haben Speicher, solare und windspezifische Erzeugung?

macht Ihr Projekt effizient und zukunftssicher - welchen Anteil daran haben Speicher, solare und windspezifische Erzeugung? Wie lässt sich Ihr Projekt in volatilen Märkten integrieren - welchen Einfluss haben vermiedene Netzentgelte, Arbitragehandel mit Speicherlösungen und PPA-Modelle auf die Wirtschaftlichkeit Ihres Erzeugungsprojektes?

Buchen Sie einen Termin und tauschen Sie sich mit unseren Experten zu Ihren Projekten und Herausforderungen aus. Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Stand 616 in Halle A3.

