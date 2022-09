bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Gaspreisbremse schnell und unkompliziert umsetzen

bpa fordert Klarheit über die Begrenzung der Energiekosten für soziale Einrichtungen

Wiesbaden (ots)

Anlässlich des heutigen Hessischen Sozialgipfels sagt der Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Ralf Geisel:

"Die explodierenden Energiekosten und die steigenden Lebensmittelpreise stellen Einrichtungen der Pflege, der Eingliederungshilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe vor besondere Herausforderungen. Die jetzt beschlossene Gas- und Strompreisbremse ist eine wichtige Entlastung. Sie muss schnell und unkompliziert umgesetzt werden.

Angesichts weiter steigender Kosten bei Benzin und Lebensmitteln muss gleichzeitig eine vereinfachte Erstattung in den Verhandlungen mit den Kostenträgern ermöglicht werden. Die Kassen müssen per Gesetz dazu verpflichtet werden, schnell entsprechende Vereinbarungen zu ermöglichen. Und wenn die Kassen durch tausendfache Anträge der Einrichtungen überfordert sind, muss es pauschale Kostensteigerungen, wie bereits in Niedersachsen vereinbart, geben."

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bildet mit mehr als 13.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 1.300 in Hessen) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind systemrelevanter Teil der Daseinsvorsorge. Als gutes Beispiel für Public-private-Partnership tragen die Mitglieder des bpa die Verantwortung für rund 395.000 Arbeitsplätze und circa 29.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die soziale Infrastruktur liegen bei etwa 31 Milliarden Euro.

Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell