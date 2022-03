bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Private Pflegeeinrichtungen spenden für die Menschen in der Ukraine

Spenden an mehrere Hilfsorganisationen helfen vor allem kranken und pflegebedürftigen Menschen sowie Kindern und Jugendlichen

Berlin (ots)

Mit einer Spende in Höhe von 250.000 Euro unterstützt der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) die Arbeit verschiedener Organisationen, die geflüchtete Menschen aus der Ukraine versorgen und die medizinische Notversorgung vor Ort sicherstellen.

"Engagierte Helferinnen und Helfer bemühen sich in großartiger Weise darum, gerade ältere und pflegebedürftige Menschen sowie Kinder und Jugendliche, die noch in der Ukraine sind und sich in einer extremen Notlage befinden, zu versorgen oder Geflüchtete mit allem Nötigen zu versorgen. Das wollen unsere Mitgliedsunternehmen mit dieser Spende unterstützen", sagt bpa-Präsident Bernd Meurer.

Der Verband, der mehr als 13.000 Unternehmen aus der Pflege, der Eingliederungshilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe vertritt, spendet gezielt an Organisationen, die in der Ukraine die Betreuung von kranken und pflegebedürftigen Menschen sowie Kindern und Jugendlichen organisieren oder geflüchtete Menschen mit besonderem Hilfebedarf in den Nachbarländern und in Deutschland versorgen.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bildet mit mehr als 13.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind systemrelevanter Teil der Daseinsvorsorge. Als gutes Beispiel für Public-private-Partnership tragen die Mitglieder des bpa die Verantwortung für rund 395.000 Arbeitsplätze und circa 29.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die soziale Infrastruktur liegen bei etwa 31 Milliarden Euro.

