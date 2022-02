bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

"Bayern geht bei der Unterstützung der Pflegeeinrichtungen voran"

bpa lobt weitere Erstattung von pandemiebedingten Ausfällen der Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen

München (ots)

Zur heutigen Entscheidung des bayerischen Kabinetts für einen weiteren coronabedingten Ausgleich von Investitionskosten bis zum 30. Juni 2022 sagt der Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V., Kai A. Kasri:

"Das ist eine wichtige Entscheidung der Landesregierung, die die pflegerische Versorgung in Bayern stärkt und den Pflegeeinrichtungen Sicherheit gibt.

Wir stecken noch immer mitten in der Pandemie, und die Pflegeeinrichtungen arbeiten nach wie vor am Limit. Coronabedingte Ausfälle werden auch in den nächsten Monaten nicht zu vermeiden sein. Wer eine vitale pflegerische Versorgung erhalten will, muss diese besonderen Belastungen bis zu einem echten Ende der Pandemie abfedern.

Mit der heutigen Kabinettsentscheidung geht Bayern bei der Unterstützung von Pflegeeinrichtungen voran. Die Bundesregierung muss jetzt folgen und den Pflege-Rettungsschirm ebenfalls über den März hinaus verlängern."

