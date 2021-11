bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Mathias Steinbuck einstimmig als bpa-Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein wiedergewählt

bpa-Landesgruppe sieht Auseinandersetzung mit der Tariftreueregelung als derzeit wichtigste Aufgabe

Kiel (ots)

Mathias Steinbuck führt weiterhin den mitgliederstärksten Pflegeverband in Schleswig-Holstein. Die Landesgruppe des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) wählte den 49-Jährigen im Rahmen der heutigen virtuellen Mitgliederversammlung einstimmig für zwei weitere Jahre zum Vorsitzenden. Steinbuck ist Betreiber mehrerer Pflegeeinrichtungen sowie einer Pflegeschule. Mit Christa Steinhauer und Gunnar Löwe als stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen ihm erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer aus der ambulanten und stationären Pflege zur Seite.

Steinbuck hob die erfolgreiche Arbeit des bpa sowie das Wachstum des Verbandes hervor. "Die Mitgliederzahlen steigen, aber auch die Verbandstreue ist beeindruckend. Inzwischen ehren wir Mitglieder, die bereits seit 30 oder sogar 40 Jahren die Pflege in Schleswig-Holstein mitgestalten."

Der wiedergewählte Landesvorsitzende nannte die Auseinandersetzung mit der von der Bundesregierung beschlossenen Tariftreueregelung die wichtigste Aufgabe der nächsten Monate. "Dabei geht es um die Existenzsicherung der Pflegeeinrichtungen", so Steinbuck. Gegen das Gesetz zur Tariftreue laufen derzeit bundesweit Klagen mehrerer Pflegeunternehmen. Langfristig sei die Pflegekraftsicherung zur Sicherstellung der Versorgung ein zentrales Thema. Auch bei der betrieblichen Gesundheitsförderung und der Elektromobilität will der bpa in Schleswig-Holstein Akzente setzen.

Im wieder- und neugewählten Vorstand finden sich Vertreterinnen und Vertreter aus allen Sektoren der Pflege. Das Gremium besteht aus Mathias Steinbuck (Vorsitzender), Christa Steinhauer (stellv. Vorsitzende), Gunnar Löwe (stellv. Vorsitzender), Matthias Schröder, Hauke Hahme, Sabine Hinz, Jörg Kornatz, Hans-Jürgen Rüpcke, Thorsten Gröbitz, Maria Knuth, Oliver Mees, Christian Pittelkow und Dr. Katrin Witt.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bildet mit mehr als 12.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 600 in Schleswig-Holstein) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind systemrelevanter Teil der Daseinsvorsorge. Als gutes Beispiel für Public-private-Partnership tragen die Mitglieder des bpa die Verantwortung für rund 365.000 Arbeitsplätze und circa 27.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die soziale Infrastruktur liegen bei etwa 29 Milliarden Euro.

Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell