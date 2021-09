bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Gutes Zeichen für den Schutz der Pflegebedürftigen und Pflegenden

bpa lobt häufigere Testungen für ungeimpfte Pflegende

Kiel (ots)

Zur Entscheidung der schleswig-holsteinischen Landesregierung, dass ungeimpfte Pflegekräfte in stationären Einrichtungen ab kommendem Montag täglich auf eine Coronainfektion getestet werden müssen, sagt der Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Matthias Steinbuck:

"In der Pflege haben wir zwar eine deutlich höhere Impfquote als in der gesamten Bevölkerung, wir haben aber auch eine besondere Verantwortung den besonders gefährdeten Bewohnerinnen und Bewohnern gegenüber. Mit der täglichen Testung der wenigen Pflegenden, die nicht geimpft oder genesen sind, setzt Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg ein wichtiges Zeichen für den Schutz der Pflegebedürftigen und auch der Kolleginnen und Kollegen.

Die klaren Regeln des Landes geben auch den Pflegediensten und stationären Einrichtungen Sicherheit. Sie dürfen inzwischen erfragen, welche Mitarbeitenden geimpft sind, und müssen auf eine solche Information dann auch reagieren. Bisher waren die Betriebe in einem Dilemma, weil sie nicht auf die wertvollen Kräfte verzichten konnten, gleichzeitig den Schutz aller Übrigen aber hochgehalten haben. Die tägliche Testung zeigt nun einen Weg zum Umgang mit dieser schwierigen Situation auf.

Hier hat Schleswig-Holstein nun einen sehr guten Weg gefunden, der Vorbild für andere Bundesländer sein sollte."

