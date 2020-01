bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Altenpflege in Rheinland-Pfalz: Jedes Jahr 1.000 neue Jobs

bpa betont Bedeutung der Altenpflege als Jobmotor im Land

Mainz (ots)

In Rheinland-Pfalz sind seit 2014 jährlich 1.000 neue Jobs in der Altenpflege entstanden. Darauf weist der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) hin: "Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen 5.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse bei Pflegefach- und -hilfskräften in den letzten fünf Jahren", sagt der bpa-Landesvorsitzende Bernd Meurer. "Damit ist die Altenpflege nach wie vor der Jobmotor im Land."

Dies zeige sich auch beim Blick auf den Rest der Wirtschaft: Während die Beschäftigung in der Altenpflege in den letzten Jahren um mehr als 25 Prozent gewachsen sei, habe die Gesamtbeschäftigung in Rheinland-Pfalz lediglich um 8,6 Prozent zugelegt.

"Die Entwicklung belegt, dass Unternehmen und Träger in der Pflege aktiv neue Jobs schaffen und dass diese Arbeitsplätze auch besetzt sind. Das bedeutet: Die Arbeit in der Pflege ist attraktiv, und immer mehr Menschen entscheiden sich für diesen Beruf." Personalmangel entstehe in der Pflege dadurch, dass die Nachfrage in einer alternden Gesellschaft noch schneller steige, als neue Kräfte gewonnen und ausgebildet werden könnten.

Laut der Statistik der Bundesagentur für Arbeit gab es im Juni des vergangenen Jahres in Rheinland-Pfalz 25.169 Altenpflegefachkräfte und Hilfskräfte. Mitte 2014 waren es noch 20.079.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 500 in Rheinland-Pfalz) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.

Pressekontakt:

Für Rückfragen: Jutta Schier, Leiterin der bpa-Landesgeschäftsstelle,

Tel.: 06131/88 03 20, www.bpa.de

Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell