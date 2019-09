bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Bundestagsabgeordnete Monika Lazar absolviert "Praktikum" im Senioren-Wohnpark "Am Kirschberg" in Leipzig

Wenn Politik auf Tuchfühlung geht

Leipzig (ots)

Jedes Jahr bieten der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) und der Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft (BDWi) interessierten Politikern ein "Praktikum" in Pflegeeinrichtungen an. Im Rahmen dieser Initiative hat die Bundestagsabgeordnete Monika Lazar (Bündnis 90/Die Grünen) am 29. August 2019 den Senioren-Wohnpark "Am Kirschberg" in Leipzig besucht.

Der Wohnpark umfasst 170 Einzel- und 40 Doppelzimmer und ist auf die Pflege bei multiplen Abhängigkeiten, wie etwa Alkoholsucht, spezialisiert.

Monika Lazar nutzt seit Jahren das Pflegepraktikum und informiert sich dabei über die Rahmenbedingungen in der Altenpflege. So konnte sie die Wäscheausgabe nebst dazugehöriger Logistik und Aufgaben im Wohnbereich kennenlernen sowie gemeinsam mit den Heimbewohnern am Gedächtnistraining teilnehmen. "Ich bin froh, dass es Angebote wie das Pflegepraktikum gibt. So erhalte ich einen Einblick in die Branche", resümierte die Bundestagsabgeordnete. "Das war ein sehr bewegender Tag. Gerade die Pflege von Suchterkrankten bringt noch einmal ganz andere Herausforderungen mit sich, die wir in der Politik ebenso im Blick haben sollten. Ich bin begeistert, mit welchem Engagement hier für ein würdevolles Leben gearbeitet wird."

Heimleiterin Jekaterina Spanka freute sich über den politischen Besuch und nutzte die Gelegenheit, die dringendsten Anliegen direkt anzusprechen. "Die im Landesheimgesetz festgelegte Fachkraftquote ist nicht zeitgemäß. Wir erbringen überwiegend Leistungen der Grundpflege, da wird die Fachkraftquote zum Hindernis bei der Personalfindung", kritisierte die Pflegeexpertin. Lazar versprach, die im Rahmen ihres Praktikums gesammelten Erfahrungen und Wünsche in die Bundespolitik mitzunehmen.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 700 in Sachsen) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeits- und circa 25.000 Ausbildungsplätze (www.youngpropflege.de, www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.

