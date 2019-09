bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

"BKK zweifelt an der Kompetenz von Ärzten und dem eigenen Medizinischen Dienst"

bpa-Präsident Meurer: Bei der häuslichen Beatmung stehen die Intensivpflegedienste am Ende einer Leistungskette

Als haltlose Behauptungen, die einseitig eine ganze Branche diffamieren, bezeichnet Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), die Äußerung des Dachverbandes der Betriebskrankenkassen (BKK), wonach von den 15.000 bis 30.000 Beatmungspatienten, die zu Hause oder in Beatmungs-WGs versorgt werden, 60 bis 70 Prozent von der künstlichen Beatmung entwöhnt werden könnten. Grund sei ein finanzieller Fehlanreiz zu Gunsten der Dauerbeatmung.

"Zeigen sich die Betriebskrankenkassen jetzt selber die rote Karte?", fragt Meurer. "Denn es verwundert doch sehr, dass die Kassen die Pflegedienste, die am Ende der Leistungskette stehen, in Haftung nehmen, ohne sich vorher mit den Ärzten und dem eigenen Medizinischen Dienst auseinandergesetzt zu haben."

Mit seiner Kritik stelle der BKK-Dachverband den Ärzten, den Krankenhäusern, dem Medizinischen Diensten der Krankenkassen (MDK) sowie den Krankenkassen selbst ein verheerendes Zeugnis aus. Denn diese sind für die Diagnose, die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der ärztlich verordneten Leistung und in Folge die Genehmigung der Leistung zuständig. "Der Pflegedienst als Leistungserbringer führt diesen Auftrag im verordneten, durch den MDK geprüften und von den Krankenkassen genehmigten Umfang am Ende nur aus" so der bpa-Präsident.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.

