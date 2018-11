Magdeburg (ots) - Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) in Sachsen-Anhalt erzielt erste Erfolge bei der Anerkennung höherer Gehälter für Pflegekräfte in den Vergütungsverhandlungen mit Kostenträgern. Nach intensiven Verhandlungen ist es gelungen, mit den Pflegekassen und dem überörtlichen Sozialhilfeträger einen verbandseinheitlichen Punktwert zur Finanzierung ambulanter Leistungen zu vereinbaren. "Die Kostenträger erkennen die AVR als leistungsgerechte Entlohnung der Pflegekräfte an und berücksichtigen diese in den Preisverhandlungen. Damit erleichtern wir den Mitgliedsdiensten des bpa in Sachsen-Anhalt die Anwendung und Umsetzung der verbindlichen Arbeitsvertragsrichtlinien", erklärt Sabine Kösling, Landesvorsitzende des bpa Sachsen-Anhalt, zufrieden. "Es freut mich sehr, dass wir damit ein großes Stück vorangekommen sind. Unser Ziel war es, dass Pflegedienste mit vergleichbaren Leistungen, Qualitätsanforderungen und guten Gehältern für ihre Mitarbeiter auch gleich vergütet werden", so Kösling. Die auch politisch gewollten Gehaltsentwicklungen führten zu deutlichen Steigerungen der Pflegevergütung und machten die Pflege teurer, fügt die bpa-Landesvorsitzende hinzu.

Eine angemessene Berücksichtigung steigender Personalkosten auch bei den Pflegesätzen der Pflegeheime steht noch aus.

Die AVR sind bundeseinheitliche, tarifähnliche Regeln mit länderspezifischen Lohntabellen und ebnen den Weg zu höheren Gehältern für Pflegekräfte in Pflegediensten und Pflegeheimen. Sie formulieren Mindestbedingungen und bilden die Grundlage für ein transparentes und auf Höhe der einschlägigen Branchentarife angesiedeltes Entlohnungssystem für Mitglieder des bpa.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast 400 in Sachsen-Anhalt) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.

Pressekontakt:

Für Rückfragen: Annette Turré und Daniel Heyer, Landesbeauftragte des

bpa, Tel.: 0391-24358630

Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell