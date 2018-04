Berlin (ots) - Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa), begrüßt den Vorstoß des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn zur qualifizierten Zuwanderung von Pflegekräften: "Uns fehlen jetzt schon zehntausende Fachkräfte in der Pflege, obwohl wir Rekordzahlen bei Ausbildung und Umschulung haben", so Meurer. Dabei gelte es auch, die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen zu beschleunigen. "Es kann nicht sein, dass Menschen, die dauerhaft bei uns arbeiten wollen, monatelang warten müssen, bis sie ihre Tätigkeit aufnehmen können. Einfache Grundrechenarten machen klar, dass die Versorgung einer stark steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen abhängig ist von einer ebenso stark steigenden Zahl an Pflegekräften. Jede Pflegereform scheitert ohne qualifizierte Zuwanderung", kritisiert Meurer.

In Deutschland fehlen deutlich über 50.000 Pflegekräfte. Die Wiederbesetzung einer Stelle dauert über ein halbes Jahr und damit länger als in allen anderen Berufen. Der bpa fordert seit Langem ein Einwanderungsgesetz mit klaren Regeln, beschleunigte Anerkennungsverfahren sowie eine "Care Card" für Pflegende aus dem Ausland.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.

