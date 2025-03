Rockwell Automation, Inc.

Rockwell Automation revolutioniert Motorsteuerungen mit intelligenteren und sichereren elektronischen Motorstartern M100

Milwaukee, 31. März 2025 (ots/PRNewswire)

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute die Markteinführung des elektronischen Motorstarters M100 bekannt, mit dem Industrieunternehmen die Schaltschrankverdrahtung vereinfachen und die Komplexität von Komponenten und Engineering durch fortschrittliche Lösungen für funktionale Sicherheit und verfeinerte Motorstartfunktionen reduzieren können.

Die herkömmlichen Motorstarter von Rockwell bilden eine solide Grundlage für anpassbare Motorsteuerungslösungen, einschließlich Start, Stopp und Schutz von Motoren. Auf dieser Grundlage lässt sich der neue elektronische Motorstarter M100 nahtlos in intelligente Motorsteuerungskonfigurationen integrieren, was die Produktivität steigert und Ausfallzeiten minimiert. Er ist eine wirtschaftliche, platzsparende Option und bietet eine breite Palette an Funktionen zur Verbesserung der Leistung in verschiedenen Anwendungen. Der M100 verfügt zudem über die Point-on-Wave-Schalttechnologie (POW).

Der neue elektronische Motorstarter M100 bietet Zero Stacking ohne Herabsetzung der Betriebswerte bis zu 55 °C. Das bedeutet Flexibilität bei der Installation ohne Beeinträchtigung der Leistung. Abnehmbare Klemmenleisten, die als Schraub- und Push-In-Variante erhältlich sind, sorgen für Komfort und Anpassungsfähigkeit. Der M100 unterstützt auch Direktanlauf-, Wende- und Sicherheitsfunktionen im selben Formfaktor und zeigt so seine Flexibilität in verschiedenen Betriebsszenarien.

„Unser elektronischer Motorstarter M100 stellt einen erheblichen Sprung nach vorne in der Motorstarttechnologie und im Motorsteuerungsportfolio von Rockwell dar", so Bill Meindl, Business Manager für Industriekomponenten bei Rockwell Automation. „Die erweiterten Funktionen, einschließlich Point-on-Wave-Schalttechnologie, steigern die Produktivität erheblich und minimieren gleichzeitig wertvollen Schaltschrankplatz. Sie bieten eine leistungsstarke Lösung, die an die sich ändernden Anforderungen der Branche angepasst werden kann."

Eingebettete Funktionen wie elektronischer Überlastschutz, Phasenausfallerkennung, Phasenasymmetrieüberwachung und Schweißnahterkennung tragen zu einem umfassenden Sicherheitskonzept bei und machen den M100 zu einer unschätzbaren Ressource in kritischen Betriebsabläufen. Darüber hinaus stellt der M100 mit zunehmender Bedeutung der funktionalen Sicherheit für Endkunden eine Erweiterung des Motorstartportfolios dar und umfasst jetzt SIL3-zertifizierte Modelle, die zusätzliche Sicherheit und Compliance mit hohen Sicherheitsstandards bieten.

Weitere Informationen zum elektronischen Motorstarter M100 finden Sie auf der Website von Rockwell oder wenden Sie sich an Ihren Distributor.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 27.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen (Stand: Ende Fiskaljahr 2024). Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.

