Gewinner der 19. jährlichen Stevie® Awards for Sales & Customer Service bekannt gegeben

Fairfax, Va., 6. März 2025 (ots/PRNewswire)

Die Gewinner der weltweit führenden Auszeichnungen für Sales & Customer Service werden bei einer Zeremonie in New York City geehrt

Die Gewinner der 19. jährlichen Stevie® Awards for Sales & Customer Service, die als die weltweit besten Auszeichnungen für Kundenservice und Vertrieb anerkannt sind, wurden bekannt gegeben. Eine vollständige Liste aller 2025 Gold-, Silber- und Bronze-Gewinner der Stevie Awards nach Kategorien finden Sie unter www.StevieAwards.com/Sales.

Die Preisträger werden am Donnerstag, dem 10. April, im Rahmen eines Galabanketts im Marriott Marquis Hotel in New York City ausgezeichnet. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Mehr als 2.100 Nominierungen von Organisationen aller Größen und aus praktisch allen Branchen in 45 Ländern und Territorien wurden in diesem Jahr bewertet. Die Gewinner wurden durch die Durchschnittsnoten von mehr als 170 Fachleuten weltweit in sieben Fachjurys ermittelt. Die Beiträge wurden in mehr als 60 Kategorien für Leistungen im Bereich Kundenservice und Contact Center berücksichtigt, darunter Contact Center of the Year, Award for Innovation in Customer Service und Customer Service Department of the Year; 60 Kategorien für Leistungen im Bereich Vertrieb und Geschäftsentwicklung, von Senior Sales Executive of the Year über Sales Training oder Business Development Executive of the Year bis hin zu Sales Department of the Year; und Kategorien zur Anerkennung neuer Produkte und Dienstleistungen und Lösungsanbieter, unter anderem.

Der Spitzenreiter bei den Gold-, Silber- und Bronze-Stevie Awards ist DP DHL mit weltweit 39 Gold-, Silber- und Bronze-Stevie Award-Gewinnen.

Zu den weiteren Gewinnern von sechs oder mehr Stevie Awards gehören:

IBM, verschiedene Standorte (31), Sales Partnerships, Inc. in Broomfield, CO USA (20), Support Services Group, Inc. in Waco, TX USA (18), ValueSelling Associates Inc. in Carlsbad, CA USA (15), Unitedhealthcare Provider Service Operations, Minneapolis, MN USA (13), TransPerfect Translations, New York, NY USA (12), UPMC, Pittsburgh, PA USA (12), Druva Inc, Santa Clara, CA USA (9), Intuit Canada, Toronto, ON Canada (9), Blackhawk Network, Pleasanton CA USA (8), GoHealth, Chicago, IL USA (8), Tata Consultancy Services, weltweit (8), Element TV Company, LP, Winnsboro, SC USA (6), Intuit Mailchimp, Atlanta, GA USA (6), Mplus, Zagreb, Kroatien (6), und Nutun, Johannesburg, Südafrika (6).

Die Gewinner in einer speziellen Kategorie, dem Sales Partnerships Ethics in Sales Award, werden Anfang April bekannt gegeben. Die Frist für die Einreichung von Nominierungen für diesen Preis endet am 21. März. Mit dieser Auszeichnung werden Unternehmen für vorbildliche Praktiken und Leistungen bei der Umsetzung höchster ethischer Standards in der Vertriebsbranche gewürdigt.

Die fünf Gewinner der Grand Stevie Award-Trophäen für die fünf am meisten ausgezeichneten Organisationen im Wettbewerb werden in der Woche des 17. März bekannt gegeben.

Alle Organisationen weltweit sind berechtigt, an den Stevie Awards for Sales & Customer Service teilzunehmen und können beliebig viele Nominierungen in einer Vielzahl von Preiskategorien für Vertrieb, Kundenservice, Lösungsanbieter, Geschäftsentwicklung, Lösungen und Implementierungen sowie Vordenker einreichen.

Nominierungen für die Ausgabe 2026 der Stevie Awards for Sales & Customer Service werden ab Juli dieses Jahres entgegengenommen. Das Teilnahmekit kann unter http://www.StevieAwards.com/Sales angefordert werden.

Die Preise werden von den Stevie Awards verliehen, die neun der weltweit führenden Preisverleihungsprogramme für Unternehmen veranstalten, darunter die renommierten International Business Awards® und American Business Awards®.

Informationen zu den Stevie® Awards

Die Stevie Awards werden in neun Programmen verliehen: die Stevie Awards für den asiatisch-pazifischen Raum, die deutschen Stevie Awards, die Stevie Awards für den Nahen Osten und Nordafrika, die American Business Awards®, die International Business Awards®, die Stevie Awards for Great Employers, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Technology Excellence und die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Jedes Jahr werden mehr als 12.000 Nominierungen aus über 70 Ländern von mehr als 1.000 Fachleuten in Stevie-Wettbewerben beurteilt. Mit den Stevies werden Organisationen aller Art und Größe und die Menschen, die dahinter stehen, für herausragende Leistungen am Arbeitsplatz weltweit ausgezeichnet. Erfahren Sie mehr über die Stevie Awards unter http://www.StevieAwards.com.

Zu den Sponsoren der Stevie Awards 2025 for Sales & Customer Service gehören The Brooks Group, Sales Partnerships, Support Services Group und ValueSelling Associates.

