RUNHOOD POWER hat das 3-IN-1-Balkon-Stromspeichersystem mit bidirektionalem Wechselrichter F2400 auf den Markt gebracht.

Frankfurt, Deutschland, 2. März 2025 (ots/PRNewswire)

Ende 2024 brachte RUNHOOD POWER das 3-IN-1-Balkon-Stromspeichersystem auf den Markt, das über die meisten Funktionen verfügt und an die meisten Nutzungsszenarien angepasst werden kann. Es ist eine All-in-One-Lösung, die Solarregler, Mikro-Wechselrichter und Speicher in einem Gerät vereint. Das F2400 ist das einzige Balkonstromspeichersystem mit bidirektionalem Wechselrichter.

Das 3-IN-1-Balkon-Stromspeichersystem F2400 von RUNHOOD ist das erste Balkon-Stromspeicherprodukt mit bidirektionalem Wechselrichter auf dem Markt. Das F2400 verfügt über einen integrierten Hybrid-Wechselrichter. Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten, die nur an sonnigen Tagen verwendet werden können, ermöglicht RUNHOOD F2400 könnte Kunden dabei helfen, ihre Stromrechnung an sonnigen Tagen zu senken.bewölkte Tage und Stromausfälle. Das Produkt kann nicht nur in das Stromnetz einspeisen, sondern auch über das Stromnetz aufgeladen werden. Die Anwendung dieser Technologie in Kombination mit dem „Timer-Modus" in der RUNHOOD-App kann den Benutzern helfen, maximale Einsparungen zu erzielen. Die Kombination aus dem bidirektionalen Wechselrichter F2400 und dem „Timer-Modus" kann dazu beitragen, Stromkosten zu sparen, selbst an vollständig bewölkten und regnerischen Tagen und wenn die Sonne nicht scheint.

Durch die Verwendung von F2400 mit der intelligenten Steckdose oder dem intelligenten Stromzähler von RUNHOOD könnte eine Einspeisesperre erreicht werden und dem Kunden zu 100 % Eigenverbrauch verhelfen. Mit einer intelligenten Steckdose und einem intelligenten Stromzähler können die Kunden grünen Strom bei Bedarf nutzen, der restliche grüne Strom wird im F2400 gespeichert.

Ein weiterer „Backup-Modus" des F2400 spiegelt auch den bidirektionalen Wechselrichter des F2400 wider. In diesem Modus priorisiert der F2400 die vollständige Ladung und bezieht Strom sowohl aus Solarenergie als auch aus dem Netz, um die Batterie so schnell wie möglich aufzuladen. Wenn aufgrund schlechter Wetterbedingungen kein Solarstrom erzeugt werden kann, kann der Speicher auch mit Strom aus dem öffentlichen Netz gefüllt werden. Das bedeutet, dass der Endkunde von dynamischen Strompreisen profitieren kann. Diese Verwendung ist nur in Kombination mit einem bidirektionalen Wechselrichter möglich.

Da es sich beim F2400 um ein hochintegriertes System handelt, ist die Montage und Demontage sehr einfach. Es sind keine komplizierten Installationsverfahren erforderlich, sondern nur ein einfaches Plug-and-Play, um die Installation abzuschließen. Dank dieser einfachen Installationsmethode kann die Kapazität des F2400 durch das Stapeln von Akkupacks leicht auf 19,2 kWh erweitert werden, um Kunden mehr Strom für den Eigenverbrauch und die Stromspeicherung zur Verfügung zu stellen.

