Dein Song für EINE WELT! (Engagement Global gGmbH)

Song Contest "Dein Song für EINE WELT!" startet in eine neue Runde

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Der Startschuss für eine neue Runde des bundesweiten Song Contests "Dein Song für EINE WELT!" von Engagement Global ist gefallen: Ab sofort sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 10 und 25 Jahren aus ganz Deutschland wieder aufgerufen, sich kreativ und musikalisch mit den Themen der globalen Entwicklung auseinanderzusetzen. Bis zum 15. Mai 2025 können sie ihre selbst geschriebenen und selbst komponierten Songs für eine gerechtere Welt einreichen und die Chance nutzen, zu einem Teil der Song Contest-Community zu werden.

Musik für eine gerechtere Welt - mit Engagement und Kreativität

Der Song Contest "Dein Song für EINE WELT!" ermutigt junge Menschen dazu, sich durch ihre Musik mit den großen Herausforderungen unserer Zeit wie Frieden, dem Klimawandel, sozialer Gerechtigkeit und den globalen Nachhaltigkeitszielen (SDG) auseinanderzusetzen. Der Wettbewerb möchte nicht nur Talente fördern, sondern auch das Bewusstsein für die Agenda 2030 und eine Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) stärken. Die eingereichten Songs verfolgen dabei das Ziel, die Botschaften der Teilnehmenden mit tausenden Menschen weltweit zu teilen und gemeinsam mit der Musik das Zusammenleben aller auf diesem Planeten nachhaltig zu verändern.

"Die Teilnahme am Song Contest hat mich in meinem Tun bestärkt und mir gezeigt, dass ich nicht allein bin mit meinem Einsatz für eine bessere Welt. Der Song Contest bietet eine großartige und wertschätzende Plattform, seine Botschaft zu teilen", so das Fazit von Musikerin Neeleisa, die zu den Gewinner*innen der vergangenen Wettbewerbsrunde zählt.

Unterstützung bei der Umsetzung und Einreichung

Die Teilnahme steht allen jungen Menschen offen: Egal ob sie ihre Musik allein, im schulischen Umfeld oder in der Freizeit mit ihren besten Freund*innen kreieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob man sich für Rap, Rock oder eine Ballade entscheidet - wichtig ist nur, dass der Beitrag selbst geschrieben oder selbst komponiert ist und die Teilnehmenden ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

Die Einreichung der Beiträge erfolgt online über die Website www.eineweltsong.de. Dort sind neben weiteren Teilnahmebedingungen auch umfassende Unterrichtsmaterialien, Videos und Songwriting-Samples rund um das Thema globale Entwicklung sowie für die kreative Unterstützung von Lehrkräften und Schüler*innen zu finden.

Großes Finale mit attraktiven Preisen

Mit über 3.000 Teilnehmenden und 675 eingereichten Songs in der Runde 2023/2024 wird deutlich, dass der Song Contest junge Menschen inspiriert. Auch in der neuen Runde steht das Ziel im Vordergrund, eine junge Zielgruppe aus verschiedensten sozialen, kulturellen und Bildungsbereichen für globale Themen zu sensibilisieren und zu mobilisieren.

Und dieses Engagement wird belohnt: Die Teilnehmenden werden in einem zweistufigen Verfahren von einer Fachjury bewertet. Im September 2025 werden 20 Albumplätze vergeben, eine Top 5 nominiert und der Sonderpreis "Bester Songtext" gekürt. Neben der Jury spielt auch die breite Öffentlichkeit eine Rolle: Durch ein öffentliches User-Voting wird der Publikumspreis und damit der 21. Albumplatz bestimmt.

Im Dezember 2025 präsentieren die Top-5-Kandidat*innen ihre Songs live vor einer zweiten Jury sowie ihren Familien und Freund*innen bei einem großen Event in Berlin. Direkt im Anschluss an die Performances wird dann der erste Platz gekürt. Neben musikalischen Coachings und einer großen Bühne für ihre Werke winken den Gewinner*innen tolle Preise wie Geldprämien und eine professionelle Produktion der Songs im Tonstudio. Der erstplatzierte Song auf dem gemeinsamen Album erhält darüber hinaus den Dreh eines hochwertigen Musik-Videos und wird als Hymne die zwölfte Runde des Schulwettbewerbs zur Entwicklungspolitik "alle für EINE WELT für alle" begleiten.

Über den Song Contest

Der Song Contest "Dein Song für EINE WELT!" wird von Engagement Global gGmbH - Service für Entwicklungsinitiativen im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführt. Ziel des Wettbewerbs ist es, junge Menschen dazu zu motivieren, sich auf musikalische Weise mit globalen Themen und Zusammenhängen auseinanderzusetzen. In der vergangenen Runde 2023/2024 wurden weit über 600 Songs eingereicht. Der Song Contest ist eine Begleitmaßnahme zum Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik "alle für EINE WELT für alle". Dieser lädt Schüler*innen ein, mutige Ideen zu entwickeln, um das Schicksal unseres Planeten selbst in die Hand zu nehmen.

Sei dabei, mach mit und verändere die Welt mit deiner Teilnahme bei "Dein Song für EINE WELT!"

Weitere Informationen zum Song Contest:

www.eineweltsong.de

www.instagram.com/eineweltsong

www.facebook.com/eineweltsong

www.youtube.com/@DeinSongFuerEineWelt

Original-Content von: Dein Song für EINE WELT! (Engagement Global gGmbH), übermittelt durch news aktuell