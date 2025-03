TEMU

Temu erhält hohe Bewertungen für Datenschutz und Kaufabwicklung von Deutschlands führender Verbraucherorganisation Stiftung Warentest

Stiftung Warentest, die führende unabhängige Verbrauchertest-Organisation Deutschlands, hat Temu in den Kategorien Datensendeverhalten und Datenschutzerklärung sowie Kaufabwicklung mit der Note "gut" ausgezeichnet. In ihrer detaillierten Untersuchung kam die Stiftung Warentest zudem zu dem Ergebnis: die bei Temu gekauften Produkte waren "brauchbar und entsprachen der Beschreibung".

Die Bewertung war Teil einer umfassenden Analyse von sieben großen E-Commerce-Plattformen durch Stiftung Warentest. Untersucht wurden dabei die Produktsicherheit, der Umgang mit Kundendaten und das gesamte Einkaufserlebnis. Temu konnte sich in diesem Vergleich hervorragend behaupten, neben renommierten Anbietern wie Amazon, eBay, AliExpress, Fruugo, Wish und Banggood.

Stiftung Warentest wurde 1964 vom Deutschen Bundestag gegründet und gilt als Deutschlands vertrauenswürdigste, unabhängige Verbraucherorganisation. Bewertungen folgen strengen wissenschaftlichen Standards und kombinieren Laboranalysen mit realen Nutzungsszenarien, um objektive und zuverlässige Produkttests zu gewährleisten.

Das positive Abschneiden von Temu bei dieser Untersuchung unterstreicht die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens, die Qualitätssicherung zu verbessern. Temus umfassender Prüfprozess für Verkäufer und Produkte wird durch proaktive Überwachung und schnelle Korrekturmaßnahmen unterstützt.

Laut dem aktuellen EU-Transparenzbericht von Temu ist Deutschland mit 17 Millionen Nutzern der größte EU-Markt des Unternehmens. Seit dem Markteintritt in Europa im April 2023 legt Temu besonderen Wert auf Qualitätssicherung und Datenschutz, um das Vertrauen der Verbraucher zu stärken.

Temu arbeitet mit renommierten Prüf- und Zertifizierungsorganisationen wie TÜV SÜD, TÜV Rheinland, SGS und Bureau Veritas zusammen, um sicherzustellen, dass die Produkte von Drittanbietern die erforderlichen Qualitätsstandards erfüllen. Zudem wurde Temu von DEKRA, einer angesehenen deutschen Prüf- und Zertifizierungsstelle, für die Einhaltung des Cybersicherheitsstandards "Mobile App Security Assessment" zertifiziert.

In ihrer aktuellen Bewertung vergab Stiftung Warentest an Temu für die Kaufabwicklung die Note "gut" und für die Rücksendeerfahrung die Note "sehr gut" - die höchste Bewertung im Test und die beste unter den sieben untersuchten Marktplätzen.

"Unser Einkauf über Temu funktionierte unproblematisch. Wir konnten die Waren kostenlos und unkompliziert zurücksenden; die vollen Kaufpreise wurden anstandslos erstattet", so die Stiftung Warentest in ihrem Bericht.

Seit dem Start in den USA im Jahr 2022 hat Temu seine Präsenz auf mehr als 90 globale Märkte ausgeweitet und bietet den Verbrauchern eine breite Auswahl an qualitativ hochwertigen und preiswerten Produkten. Das Unternehmen arbeitet aktiv mit lokalen Verkäufern zusammen und hat in Schlüsselmärkten wie den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Italien, Spanien, Schweden und Polen lokales Fulfillment eingeführt.

Temu geht davon aus, dass das "Local-to-Local"-Modell 80 % des europäischen Umsatzes ausmachen wird. Dieses Modell schafft neue Möglichkeiten für lokale Unternehmen und bietet gleichzeitig den Verbrauchern hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen.

Über Temu

Temu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Verbraucher mit Millionen von Herstellern, Marken und Geschäftspartnern verbindet. Temu ist in mehr als 90 Märkten weltweit aktiv und verfolgt das Ziel, erschwingliche und qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, die das Leben der Kunden verbessern. Das 2022 gegründete Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein integratives Umfeld zu schaffen, in dem sowohl Verbraucher als auch Unternehmen erfolgreich agieren können.

