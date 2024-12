Cathay Financial Holdings (Cathay FHC)

Cathay Financial Holdings ist Gastgeber des COP29 Global Climate Leaders Roundtable: Brainstorming zu Lösungen für Klimafinanzierung und Energiewende

Taipei (ots/PRNewswire)

Die 29. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29) begann in Baku, Aserbaidschan, und Cathay Financial Holdings (Cathay FHC) war Gastgeber der zweiten Nebenveranstaltung in Folge, des „Global Climate Leaders Roundtable". An diesem Rundtischgespräch nahmen mehr als 20 prominente Klimaorganisationen, Unternehmen und politische Entscheidungsträger aus der ganzen Welt teil, um sektor- und länderübergreifende Diskussionen über die Herausforderungen und Lösungen im Zusammenhang mit der Klimafinanzierung und der Energiewende zu führen. Unter dem Motto „Herausforderungen und Lösungen der Klimafinanzierung und des Energiewandels" lieferte das Rundtischgespräch eine wichtige Grundlage für die Förderung von Wandel und Innovation durch die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor.

Es nahmen Vertreter aus Taiwan, Asien und Europa teil, darunter die World Climate Foundation, die weltweit über 80.000 Akteure des öffentlichen und privaten Sektors verbindet und mit Cathay FHC zusammenarbeitet; die Climate Bonds Initiative, die globale Standards für Klimaanleihen und Zertifizierungsmechanismen entwickelt; die Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), die 32 Billionen Dollar in 11 Ländern verwaltet; der Internationalen Energieagentur (IEA) mit 28 Mitgliedsländern, der Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Japans größtem Finanzinstitut, der Temasek Foundation aus Singapur sowie verschiedenen Vertretern des öffentlichen und privaten Sektors aus Taiwan, darunter der Central Weather Administration, dem ICDF (International Cooperation and Development Fund) und dem National Taiwan University Experiment Forest.

Angesichts der zunehmenden Klimarisiken und der fortschreitenden globalen Bestandsaufnahme der Klimaschutzmaßnahmen unterstrich der Roundtable die dringende Notwendigkeit, die Energiesysteme zu dekarbonisieren, erneuerbare Energien auszubauen und gerechte Übergänge voranzutreiben. Der Präsident von Cathay FHC, Chang-Ken Lee, betonte: „Die COP29 wird oft als ,Finanz-COP' bezeichnet, und eines ihrer Hauptthemen ist die Frage, wie privates Kapital wirksam in Klimaschutzmaßnahmen gelenkt werden kann, um den Klimawandel zu beschleunigen und Klimarisiken zu mindern." Er wies darauf hin, dass gemeinsame Anstrengungen des Finanzsektors visionäre Ziele in umsetzbare Klimalösungen umwandeln können, wobei Zusammenarbeit und Innovation entscheidend sind, um einen systemischen Wandel herbeizuführen.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) werden die weltweiten Energieinvestitionen im Jahr 2024 voraussichtlich den noch nie dagewesenen Betrag von 3 Billionen USD übersteigen. Um die Ziele einer Verdreifachung der Kapazität an erneuerbaren Energien und einer Verdoppelung der Energieeffizienz bis 2030 zu erreichen, sind jedoch erheblich höhere Investitionen erforderlich. Anjali Viswamohanan, Direktor für Richtlinien bei AIGCC, erörterte die wachsende Rolle Asiens als Hotspot für Klimainvestitionen und stellte fest, dass die Treuepflicht, regulatorische Änderungen und die Kundennachfrage die wichtigsten Triebkräfte sind, während die regulatorische Unsicherheit und das Fehlen eines klaren Rahmens für Netto-Null-Emissionen eine Herausforderung bleiben. Der Energie- und Klimaanalyst der IEA, Luca Lo Re, stellte die G20-Investitions-Roadmap für saubere Energie für Entwicklungsländer vor und betonte, dass sich die Finanzströme versechsfachen müssen, um den Energiebedarf zu decken und bis 2050 eine Netto-Nullbilanz zu erreichen. Darüber hinaus betonte Sean Kidney, Geschäftsführer der Climate Bonds Initiative, dass wissenschaftlich fundierte Standards für grüne Anleihen für die Ausweitung der Klimafinanzierung von entscheidender Bedeutung sind, da standardisierte Prozesse Investitionsrisiken verringern und den Fortschritt beschleunigen können. Tomo Ishikawa, Beauftragter für regulatorische Fragen bei MUFG, erörterte die Herausforderungen der enormen Kosten bei dem Versuch, schwer zu dekarbonisierende Sektoren zu dekarbonisieren, und schlug vor, standardisierte Finanzierungsvorlagen und Blended-Finance-Modelle zu verwenden, um die Prozesse für Klimainvestitionen zu vereinfachen.

Experten für Klimamaßnahmen untersuchten auch die entscheidende Rolle von naturbasierten Lösungen bei der Bekämpfung des Klimawandels. Shruthi Kumar, stellvertretende Direktorin der Temasek Foundation, gab Einblicke in die Finanzierung eines nachhaltigen Palmölanbauprojekts in Indonesien, das die Risiken der Entwaldung mindert und sowohl den Banken als auch den Bauern zugute kommt. Kuo-Chen Lu, stellvertretender Direktor der zentralen Wetterbehörde Taiwans, betonte die Schlüsselrolle der künstlichen Intelligenz bei Frühwarnsystemen für Naturkatastrophen wie Schlammlawinen und Erdbeben und hob die Bedeutung der Technologie für die Verbesserung der Klimaresilienz hervor. Ming-Jer Tsai, Direktor der Waldversuchsstation der National Taiwan University, schlug innovative Methoden zur Quantifizierung von Biodiversitätsgewinnen durch Biokohlenstoffgutschriften vor und stellte damit ein neues wissenschaftlich fundiertes Instrument für Naturschutzbemühungen zur Verfügung.

Sophia Cheng, Leiterin der Kapitalanlageabteilung von Cathay FHC, bekräftigte das Engagement des Unternehmens für die Förderung der Klimafinanzierung und der Energiewende. Sie hob die zentrale Rolle von Cathay bei der Finanzierung von Taiwans Projekten im Bereich erneuerbare Energien und nachhaltiger Finanzprodukte hervor, wobei bis 2023 mehr als 50 Mrd. USD für nachhaltige Finanzierungen vorgesehen sind. Sie bemerkte: „Angesichts scheinbar unüberwindlicher Herausforderungen können wir durch Innovation und Zusammenarbeit das Unmögliche möglich machen." Bei diesem Treffen der führenden Klimaschützer betonte Cheng einmal mehr, dass durch Zusammenarbeit ein Systemwandel erreicht werden kann, der eine nachhaltige Zukunft für die gesamte Menschheit sichert.

