Keyless

Keyless verzeichnet Rekordwachstum im Jahr 2024: Expansion, Innovation und Führungsposition im Bereich datenschutzkonformer, biometrischer Authentifizierung gestärkt

London (ots/PRNewswire)

Rekordwachstum: 657 % Anstieg des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes (ARR) im siebenstelligen Bereich

657 % Anstieg des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes (ARR) im siebenstelligen Bereich Kundenerfolge: Unterstützt eine der Top-10-Banken Europas über 4 Millionen EUR einzusparen und Account-Takeover-Betrug um 77 % zu reduzieren

Unterstützt eine der Top-10-Banken Europas über 4 Millionen EUR einzusparen und Account-Takeover-Betrug um 77 % zu reduzieren Innovation und Expansion: Einführung der Keyless IDV Bridge, globale Expansion in Europa und den USA

Keyless, Pionier und führend im Bereich datenschutzkonformer, biometrischer Authentifizierung, blickt auf ein bahnbrechendes Jahr 2024 zurück. Mit Rekordwachstum, strategischen Partnerschaften und wegweisenden Innovationen hat das Unternehmen seine Position als Vorreiter in der Branche gefestigt.

Das Unternehmen steigerte seinen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) im Vergleich zum Vorjahr um beeindruckende 657 % auf einen siebenstelligen Betrag. Bis Ende 2024 wird ein weiteres Wachstum auf insgesamt 780 % prognostiziert.

Partnerschaften, die überzeugen

Die Zusammenarbeit mit einer der führenden europäischen Banken unterstreicht die Effektivität der Keyless-Lösung. Die Partnerschaft ermöglicht der Bank:

Einsparung in der Höhe von 4,1 Millionen EUR bei Helpdesk- und SMS-OTP-Kosten

bei Helpdesk- und SMS-OTP-Kosten Reduktion von Account-Takeover-Betrug (ATO) um 77 % – die Betrugsrate konnte von 4,3 % auf 0,97 % gesenkt werden

um 77 % – die Betrugsrate konnte von 4,3 % auf 0,97 % gesenkt werden Die Dauer der Kontowiederherstellung wird durch den Einsatz von Self-Service-Gesichtserkennung um das Fünffache reduziert, wodurch aufwendige Callcenter-Prozesse und erneute Scans von Ausweisdokumenten entfallen

Globales Wachstum und strategische Verstärkung

Für die Unterstützung der globalen Expansion, wurde das Team um renommierte Experten erweitert:

Alessandro Profumo (vormals. CEO Leonardo und UniCredit Gruppe) und Francesco Caio (vormals CEO Cable & Wireless und Poste Italiane) bereichern die europäische Strategie mit umfangreicher Erfahrung in digitaler Transformation und pan-Europäischer Expansion.

(vormals. CEO Leonardo und UniCredit Gruppe) und (vormals CEO Cable & Wireless und Poste Italiane) bereichern die europäische Strategie mit umfangreicher Erfahrung in digitaler Transformation und pan-Europäischer Expansion. In den USA verstärken Sarah Clark (vormals SVP Digital Identity bei Mastercard) und Charles Walton (vormals GM Digital Identity bei Avast und SVP Mastercard) die internationalen Wachstumsinitiativen.

Innovation: Einführung der Keyless IDV Bridge

Mit der Keyless IDV Bridge hat das Unternehmen 2024 neue Maßstäbe gesetzt. Die Lösung vereint Identitätsprüfung (IDV) und Authentifizierung in einem nahtlosen Schritt innerhalb des digitalen Know-Your-Customer (KYC)-Prozesses. Dadurch wird das Nutzererlebnis deutlich verbessert und die Integrationszeit für Banken und Unternehmen erheblich verkürzt. Gleichzeitig ermöglicht die Technologie eine fortlaufende und zuverlässige Identitätsprüfung, ohne dabei biometrische Daten zu speichern.

Zitat des CEO

„2024 war ein Jahr des Wandels für datenschutzkonforme Biometrie," sagte Andrea Carmignani, CEO und Mitgründer von Keyless. „Unser Wachstum und die Akzeptanz unserer Technologie haben selbst unsere Erwartungen übertroffen. Wir danken unseren Kunden und Partnern, die unsere Vision teilen, Authentifizierung neu zu erfinden. 2025 wird noch ambitionierter."

Keyless setzt seinen Erfolgskurs mit rasantem Wachstum, wegweisenden technologischen Innovationen und einer steigenden Zahl neuer Kunden fort. In einer Zeit, in der Datenschutz und Sicherheit höchste Priorität haben, etabliert sich Keyless als unverzichtbarer Partner für Unternehmen, die auf sichere und innovative Multi-Faktor-Authentifizierung setzen.

Über Keyless

Keyless ist ein führender Anbieter datenschutzkonformer biometrischer Authentifizierungslösungen. Banken, Fintechs, Krypto-Plattformen und Gaming-Unternehmen vertrauen auf Keyless, um Kostenübernahmen zu verhindern, sensible Aktionen abzusichern und die Betriebseffizienz zu steigern. Die innovative "Zero-Knowledge-Biometrics" Technologie ermöglicht eine Multi-Faktor-Authentifizierung in nur 300 Millisekunden – mit einem einzigen Blick in die Kamera und ohne Speicherung personenbezogener, biometrischen Daten. Die Lösung ist plattformübergreifend via App und Web verfügbar. Keyless ist nach ISO 27001 und ISO 30107 akkreditiert und das einzige Unternehmen mit den Zertifizierungen für FIDO Biometrics und FIDO2. Als privat geführtes Unternehmen beschäftigt Keyless 50 Mitarbeiter an Standorten in Großbritannien, den USA und der EU.

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/keyless-verzeichnet-rekordwachstum-im-jahr-2024-expansion-innovation-und-fuhrungsposition-im-bereich-datenschutzkonformer-biometrischer-authentifizierung-gestarkt-302334079.html

Original-Content von: Keyless, übermittelt durch news aktuell