Tianma Global Innovation Conference 2024 präsentierte erfolgreich zahlreiche bahnbrechende Entwicklungen

XIAMEN, China, 14. November 2024 /PRNewswire/ – Am 6. November fand in Xiamen die Tianma Global Innovation Conference 2024 (TIC 2024) statt, auf der Tianma seine neuesten Forschungs- und Entwicklungsdurchbrüche vorstellte. Die große Veranstaltung unterstrich das Engagement von Tianma für die kontinuierliche Erforschung und Innovation der Display-Technologie.

Der Vorstandsvorsitzende von Tianma, Peng Xuhui, hielt eine Grundsatzrede mit dem Titel „Perseverance", in der er ausführliche Einblicke aus vier Perspektiven gab.

Erstens: Beharrlichkeit in der Produktion. Tianma widmet sich weiterhin dem Fertigungssektor und konzentriert sich auf fortschrittliche Fähigkeiten, den Einsatz modernster Produktionslinien, die Entwicklung führender Technologien und die Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen.

Zweitens engagieren wir uns für unabhängige Forschung und Entwicklung. Nur durch kontinuierliche Innovation, marktorientierte Strategien und strategischen Weitblick bei neuen Display-Technologien kann Tianma seine Kunden konsequent unterstützen und den Markt anführen.

Drittens hat Tianma eine starke Ausrichtung auf die Globalisierung gezeigt. In den frühen 1990er Jahren etablierte Tianma seine Präsenz auf den Überseemärkten und engagierte sich im globalen Sektor der Automobilanzeigen. Durch die kontinuierliche Verbesserung von Produktqualität und Lieferfähigkeit bietet Tianma seinen Kunden weltweit erstklassige Produkte und Dienstleistungen.

Schließlich hat sich Tianma der Schaffung außergewöhnlicher visueller Erlebnisse verschrieben. Mit grenzenlosem Einfallsreichtum und Kreativität liefert Tianma intelligente Display-Lösungen, die die Erfahrung der Benutzer verbessern.

Qin Feng, General Manager des Forschungs- und Entwicklungszentrums von Tianma und Direktor des Micro-LED-Forschungsinstituts, hielt eine technische Grundsatzrede, in der er über Tianmas Überlegungen und Vorstöße im Bereich der Display-Innovation berichtete. Als Wegbereiter an der Spitze der Branche hat Tianma von 1983 bis 2024 die Grenzen der Displaytechnologie immer weiter verschoben, von der TN- und STN-Ära über die a-Si-, LTPS- und Oxid-LCD-Phase bis hin zu den aktiven AMOLED- und Micro-LED-Displays, die kontinuierlich „das Leben in Farbe" gestalten.

Nach der Rede stellten die Leiter der verschiedenen Technologieabteilungen von Tianma gemeinsam die neuesten innovativen Errungenschaften vor.

Grüne und gesunde organische lichtemittierende Geräte

Das U9-Emissionsgerät und das SLOD-Emissionsgerät wurden eingeführt. Das U9-Gerät wurde für einen niedrigen Stromverbrauch und eine geringe Emission von blauem Licht entwickelt. Das SLOD-Gerät verwendet eine doppelschichtige, serienmäßige Architektur mit organischen Emittenten, die den Stromverbrauch des Bildschirms um 30 % reduziert und eine Gesamthelligkeit von bis zu 2500 nits erreicht.

Technologie mit extrem schmalem Rand

Mit Hilfe fortschrittlicher mechanischer Simulationen und modernster technologischer Innovationen haben wir eine integrierte ultradünne Struktur entwickelt. Dank der hochpräzisen Versiegelungstechnologie wurde die Wasser- und Ölbeständigkeit des Bildschirms erheblich verbessert. Dies führte zu einer Rahmendicke von nur 1,0 mm an der Oberseite und 1,2 mm an den Seiten und der Unterseite, wodurch ein beeindruckendes Verhältnis von 95 % des Bildschirms zum Gehäuse erreicht wird – für ein unvergleichliches visuelles Erlebnis.

Flexible Multi-Form-Technologie

Tianma hat eine vielseitige Faltungssimulationsplattform für alle Szenarien entwickelt, die die schnelle Massenproduktion von nach innen faltbaren Produkten sowohl von links nach rechts als auch von oben nach unten ermöglicht. Darüber hinaus hat diese Plattform die erfolgreiche Entwicklung von G-förmigen dreifach gefalteten Produkten ermöglicht.

Intelligentes Interieur für intelligentes Cockpit

Durch den Einsatz der branchenweit besten Technologie für hochtransparente, hochdurchlässige, verdeckte Displays in Verbindung mit einem innovativen Mini-LED-Hintergrundbeleuchtungsdesign erreichen wir eine außergewöhnliche Bildqualität und eine nahtlose Ästhetik. Dieser Ansatz verringert auch die Dicke der Module und senkt den Stromverbrauch.

Umgebungslichtsensorik und Nahfeldkommunikation für intelligente Cockpits

Durch die Nutzung des bestehenden LTPS-Fertigungsprozesses ist es nun möglich, Funktionen wie Umgebungslichtsensorik und Nahfeldkommunikation nahtlos in Display-Panels und -Module für Automobile zu integrieren.

Flip-Cell-Vollbildschirmtechnologie

Durch die synergetische Kombination der Tcon Embedded Driver und Flip Cell-Technologien wurde eine umfassende Vollbild-Technologieplattform geschaffen, die das Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse bei IT-Produkten von 88 % auf 96 % erhöht.

Technologieplattform mit niedrigem Stromverbrauch

Dank der SFT-Pro-Pixeloptimierungstechnologie, der intelligenten Frequenzumwandlung und der integrierten Treiberlösungen konnte der Stromverbrauch des Panels um 45 % gesenkt werden. In Kombination mit unserer Vollbildtechnologie bildet dieses Paket von Innovationen die LEAF-Technologieplattform von Tianma.

Spleißen der Mikro-LED-Display-Technologie

Durch die Verwendung von Tianmas proprietärem GOA in AA-Backplane-Treiberdesign, zusammen mit der unabhängig entwickelten Seitenverdrahtungstechnologie und dem präzisen und effizienten Voll-Laser-Massivtransferprozess, wurde ein ultrafeines Pitch-Design (Pitch = 0,4 mm) erreicht, das randlose Displays ermöglicht.

Auf der Konferenz veröffentlichte Tianma auch offiziell sein „Tianma Carbon Neutrality White Paper", in dem der President von Tianma über die Fortschritte des Unternehmens bei der Kohlenstoffneutralität berichtete und sich fest dazu verpflichtete, eine grüne, kohlenstoffarme und nachhaltige Zukunft zu fördern.

Tianma ist bestrebt, mit Innovatoren auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um gemeinsam einen Weg zu unvergleichlichen Höhen in der Display-Industrie zu finden.

