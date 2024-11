DAZN; Queensberry Promotions

DAZN UND QUEENSBERRY PROMOTIONS VERKÜNDEN HISTORISCHE GLOBALE MEDIENRECHTEVEREINBARUNG

Ab dem 1. April 2025 wird DAZN der exklusive globale Übertragungspartner von Queensberry Promotions sein und dessen Elite-Boxveranstaltungen zum ersten Mal den Fans weltweit zugänglich machen.

DAZN wird Premium-Boxinhalte auf einer einzigen Plattform vereinen. Queensberry schließt sich Matchroom, Golden Boy Promotions, Misfits und anderen an, um über 150 Kampfnächte pro Jahr auf DAZN anzubieten.

Deal, um die am meisten erwarteten Wettkämpfe der Branche zu ermöglichen.

Queensberry Promotions („Queensberry"), ein führendes Box-Promotionsunternehmen, das von dem Hall of Fame-Promoter Frank Warren gegründet wurde, hat eine bahnbrechende mehrjährige Medienrechtevereinbarung mit DAZN, der weltweiten Sportunterhaltungsplattform, abgeschlossen. Diese historische Vereinbarung macht DAZN zur exklusiven Heimat von Queensberrys Elite-Boxveranstaltungen und bietet Fans auf der ganzen Welt einen unvergleichlichen Zugang zu den größten Kämpfen des Sports.

Ab April 2025 wird Queensberrys Star-Stall, zu dem neben den Schwergewichts-Champions Daniel Dubois, Zhilei Zhang, Fabio Wardley und Moses Itauma auch die Mittelgewichtssensation Hamzah Sheeraz und die führende Boxerin Chantelle Cameron gehören, exklusiv auf DAZN übertragen.

Queensberry nutzt die Spitzentechnologie und die große Reichweite von DAZN, um seine Veranstaltungen, Kämpfer und seine Marke auf internationaler Ebene zu verbreiten, und festigt damit seine Position als globaler Marktführer im Boxsport.

Queensberry ist ein Wendepunkt in der Geschichte des Boxsports und schließt sich Matchroom, Golden Boy Promotions und Misfits auf DAZN an, wo Fans jedes Jahr über 150 Premium-Kampfnächte genießen können. Die Zusammenführung dieser Veranstalter unter einem einzigen globalen Übertragungspartner öffnet die Türen für einige der am meisten erwarteten Kämpfe des Sports.

George Warren, CEO von Queensberry Promotions: „Dies ist ein sehr stolzer Moment für Queensberry, da wir uns mit der führenden Plattform DAZN auf einer exklusiven Basis zusammenschließen. Queensberry hat in den letzten 18 Monaten eine beispiellose Wachstumsphase durchlaufen und sich als führendes Werbe- und Veranstaltungsunternehmen etabliert. Mit DAZN an unserer Seite können wir unsere Positionierung auf globaler Ebene weiter vorantreiben. Diese Vereinbarung ist auch eine fantastische Nachricht für die Boxfans auf der ganzen Welt, da wir unseren erstklassigen Kämpferstamm mit der unserer Meinung nach ambitioniertesten Streaming-Plattform im Sport kombinieren."

Frank Warren, Gründer und Vorsitzender von Queensberry Promotions: „Ich könnte mich nicht mehr freuen, dass Queensberry bei DAZN mitmacht. Das ist ein großartiger Schritt für unsere Kämpfer und, was am wichtigsten ist, für die Fans. Ihr Ehrgeiz und ihre Leidenschaft für den Boxsport decken sich perfekt mit dem unseren, und wir freuen uns nun darauf, gemeinsam die besten Abende zu veranstalten."

Shay Segev, CEO der DAZN Group: „Wir freuen uns sehr, Queensberry Promotions bei DAZN willkommen zu heißen, da wir unsere Mission fortsetzen, den Fans weltweit die beste Sportunterhaltung zu bieten. Queensberrys Ruf als Anbieter von Spitzenkämpfern und spannenden Events passt perfekt zu DAZNs Engagement für Innovation und Wachstum im Bereich der Sportmedien. Gemeinsam setzen wir einen neuen Standard für die Boxunterhaltung, und wir freuen uns sehr auf die Zukunft."

Pete Oliver, DAZN Group CEO von DAZN Boxing Business: „Dieser Deal machtDAZN zum unangefochtenen Global Home of Boxing. Wir bieten Boxveranstaltern etwas, was kein anderer Sender bieten kann - internationale Reichweite, unübertroffene Produktion und ein innovatives, zukunftssicheres Produkt. Mit der Aufnahme von Queensberry in unser Programm und garantierten 150 Kämpfen pro Jahr müssen die Fans ab April 2025 nirgendwo mehr hingehen."

Diese Partnerschaft ist ein mutiger Schritt in der digitalen Entwicklung des Boxsports und bringt den Sport in eine neue Ära der Zugänglichkeit, des Wachstums und des globalen Fan-Engagements. Indem DAZN einige der bekanntesten Promotionen des Boxsports auf einer einzigen Plattform vereint, fördert es eine neue Landschaft, in der großartige Kämpfe nicht nur möglich sind, sondern von den Fans auf der ganzen Welt erwartet werden können.

