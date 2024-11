GEPSENIX ENERGY SE

GEPSENIX ENERGY SE bringt die Energiewende nach Spremberg - Batteriespeicher als Baustein für die Zukunft

Düsseldorf

GEPSENIX ENERGY SE kündigt mit Stolz den Bau eines hochmodernen Großbatteriespeichers in Spremberg, Brandenburg, an. Mit einer Leistung von 12 MW und einer Speicherkapazität von 24 MWh wird diese Anlage eine Schlüsselrolle in der Stabilisierung des deutschen Stromnetzes spielen und einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende leisten. Die Inbetriebnahme ist für März 2025 geplant, und die Anlage wird in das Netz von MITNETZ STROM integriert, um die Energieversorgung der Region zu sichern.

Batteriespeicher - Ein unverzichtbares Element der Energiewende

Der Vorstand von GEPSENIX ENERGY SE, Franz Schnorbach, betont die Bedeutung von Batteriespeichern für den Erfolg der Energiewende: "Ohne Batteriespeicher ist die Energiewende schlichtweg nicht möglich. Wir müssen die Energie aus erneuerbaren Quellen wie Wind- und Solarenergie effizient speichern und dann genau dann einspeisen, wenn sie gebraucht wird. Nur so kann eine stabile und nachhaltige Energieversorgung gewährleistet werden." Der Batteriespeicher in Spremberg wird genau diese Aufgabe übernehmen: überschüssige Energie aufnehmen, wenn die Erzeugung hoch ist, und bei Bedarf wieder ins Netz einspeisen. Damit trägt er zur Flexibilisierung des Stromnetzes bei, gleicht Schwankungen in der Stromerzeugung aus und erhöht die Versorgungssicherheit - ein entscheidender Schritt, um die Energiewende in Deutschland erfolgreich umzusetzen.

Das wachsende Potenzial für Batteriespeicher in Deutschland

Die Nachfrage nach Batteriespeichern in Deutschland steigt stetig, um die immer größer werdenden Mengen erneuerbarer Energie optimal zu integrieren. Zum 1. April 2023 waren bereits 7,1 GWh stationärer Batteriespeicherkapazität im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur erfasst, so berichten Quellen von Next Kraftwerke.

Experten aus dem Fraunhofer Institut gehen jedoch davon aus, dass bis 2030 rund 100 GWh und bis 2045 sogar 180 GWh an Speicherkapazität benötigt werden, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und eine stabile Energieversorgung in Deutschland zu sichern.

Das Marktpotenzial für Batteriespeicher ist also enorm. GEPSENIX ENERGY SE reagiert auf diesen Bedarf und nimmt mit dem Projekt in Spremberg eine führende Rolle in der Energiewende ein. Diese Initiative wird dazu beitragen, die Vision eines klimafreundlichen, CO2-neutralen Deutschlands zu verwirklichen, indem sie eine zuverlässige und sozialverträgliche Energieversorgung gewährleistet.

Wettbewerbsvorteil durch ganzheitliche Umsetzung

GEPSENIX ENERGY SE setzt bei der Umsetzung seiner Projekte auf technologische Innovationen und umfassendes Know-how. Das Unternehmen verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der von der Planung über die Errichtung bis hin zur Inbetriebnahme alle wichtigen Schritte abdeckt. Durch diesen umfassenden Prozess kann GEPSENIX seine Projekte effizient und zielgerichtet umsetzen.

Bis Ende 2025 plant GEPSENIX ENERGY SE sogar den Bau einer eigenen Produktionsstätte für Batteriespeicher-Container. Dieses neue Werk wird es dem Unternehmen ermöglichen, die Projekte noch schneller zu realisieren und sich dadurch einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil im stark wachsenden Markt für Energiespeicher zu verschaffen.

Attraktive Möglichkeiten für die Energiewende

Neben dem Projekt in Spremberg entwickelt GEPSENIX ENERGY SE derzeit eine weitere Batteriespeicheranlage mit 8 MW Leistung und 16 MWh Speicherkapazität in Schneeberg, Sachsen. Doch das ist erst der Anfang: GEPSENIX ENERGY SE hat bereits über 30 weitere Standorte in Deutschland identifiziert, die sukzessive entwickelt werden. Ziel ist es, ein landesweites Netz von Speichersystemen aufzubauen, das die Energiewende aktiv unterstützt. Diese Projekte stellen eine wertvolle Gelegenheit dar, in eine Schlüsseltechnologie zu investieren, die für eine nachhaltige und CO2-freie Energiezukunft von zentraler Bedeutung ist.

Partnerschaften und Zukunftsperspektiven

Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, setzt GEPSENIX ENERGY SE auf starke Partnerschaften. Das Unternehmen sucht aktiv nach qualifizierten Fachkräften, Kooperationspartnern und Flächeneigentümern, die gemeinsam mit GEPSENIX ENERGY SE die Energiewende vorantreiben möchten. Kommunen und Bürgermeister spielen eine zentrale Rolle in diesem Prozess, da ihre Unterstützung entscheidend ist, um große Projekte wie die Batteriespeicher in Spremberg und Schneeberg erfolgreich umzusetzen.

Interessierte Partner sind herzlich eingeladen, mit GEPSENIX ENERGY SE in Kontakt zu treten und Kooperationsmöglichkeiten zu besprechen. Die Projekte bieten nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern auch eine klare Zukunftsperspektive im Bereich der erneuerbaren Energien.

Fazit: Batteriespeicher als Basis für die Zukunft der Energieversorgung

Der Bau des Großbatteriespeichers in Spremberg markiert einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zu einer CO2-neutralen Energiezukunft. Batteriespeicher sind der Schlüssel, um die Energiewende erfolgreich umzusetzen, da sie die Stabilität und Flexibilität des Stromnetzes sicherstellen. "Der Batteriespeicher in Spremberg ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie, die Energiewende deutschlandweit voranzutreiben", resümiert Franz Schnorbach, Vorstand von GEPSENIX ENERGY SE.

Über GEPSENIX ENERGY SE

GEPSENIX ENERGY SE wurde 2021 in Düsseldorf gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung, Errichtung und Inbetriebnahme von Batteriespeichersystemen und Photovoltaikanlagen. Diese Projekte spielen eine zentrale Rolle bei der globalen Reduktion von CO2-Emissionen und unterstützen den Übergang zu einer umweltfreundlichen Energiezukunft. Gemeinsam gestalten wir eine nachhaltige Welt für kommende Generationen.

Original-Content von: GEPSENIX ENERGY SE, übermittelt durch news aktuell