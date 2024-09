Bluestar Alliance, LLC

Bluestar Alliance, LLC gibt bekannt, dass es Off-White LLC, das Unternehmen, das die Marke Off-White besitzt, von LVMH übernommen hat.

Paris (ots/PRNewswire)

LVMH gibt bekannt, dass es Off-White LLC, das Unternehmen, das die Marke Off-White besitzt, an Bluestar Alliance, LLC, ein in New York ansässiges Markenmanagementunternehmen, verkauft hat. Die Bedingungen der Transaktion werden nicht bekannt gegeben. Off-White wurde 2012 von Virgil Abloh gegründet und ist eine internationale Luxus-Streetwear-Marke.

„Virgil war ein kreativer Pionier, der die globale Modeindustrie und die kreative Gemeinschaft nachhaltig beeinflusst hat. Die Übernahme von Off-White stellt für Bluestar Alliance eine einzigartige Gelegenheit dar, das bleibende Erbe von Virgil Abloh zu ehren und darauf aufzubauen. Seine visionäre Herangehensweise an die Mode entspricht genau unseren Grundwerten. Ablohs Fähigkeit, Straßenkultur mit High Fashion zu verschmelzen, hat ein starkes Fundament geschaffen, das sich mit unserer Vision deckt, Innovation zu fördern und gleichzeitig die Vielfalt zu unterstützen. Die Übernahme von Off-White und die Möglichkeit, strategische Investitionen zu tätigen und unser globales Netzwerk von Ressourcen auszubauen, wird die Fortsetzung des kulturellen und kreativen Impulses ermöglichen, den Virgil ausgelöst hat und den Bluestar Alliance weiterführen will", sagt Joey Gabbay, CEO von Bluestar Alliance.

LVMH ist stolz auf das Erbe, das Off-White unter Virgil Ablohs visionärer Führung aufgebaut hat. Bluestar Alliance ist der perfekte Partner, um dieses Erbe weiterzuführen. Bluestar Alliance teilt unsere Verpflichtung, kreative Integrität zu respektieren, und wir sind zuversichtlich, dass Off-White unter ihrer Führung weiterhin innovativ sein und gleichzeitig den Geist und die Werte der Marke respektieren wird.

Über Off-White c/o Virgil Abloh™ Gegründet im Jahr 2013, definiert Off-White™ die Grauzone zwischen Schwarz und Weiß als Farbe. Unter dem Markennamen werden saisonale Herren- und Damenkollektionen, Objekte, Möbel und Publikationen angeboten, die eine aktuelle kulturelle Vision zum Ausdruck bringen. Die Kollektionen sind in eine wiederkehrende Hintergrundgeschichte eingebettet, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung von Kleidungsstücken liegt, die durch ihr Design eine Identität haben. Mit einem Designstudio in Mailand, Italien, macht sich das Label die Geschichte und die Handwerkskunst des Landes zunutze und bietet gleichzeitig eine globale Perspektive auf Design und Trends. Mit der klaren Vision, die Realität des Tragens von Kleidung mit dem künstlerischen Ausdruck von High-Fashion zu verbinden, erforschte Kreativdirektor und Designer Virgil Abloh Konzepte im Bereich der Jugendkultur im zeitgenössischen Kontext.

Über LVMH LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ist im Bereich Weine und Spirituosen mit einem Portfolio von Marken vertreten, zu denen Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d'Esclans, Château Galoupet, Joseph Phelps und Château Minuty. Zum Geschäftsbereich Mode und Lederwaren gehören Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou, Barton Perreira und Vuarnet. LVMH ist im Bereich Parfums und Kosmetik mit Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian und Officine Universelle Buly vertreten. Der Geschäftsbereich Uhren und Schmuck von LVMH umfasst Bulgari, Tiffany & Co., TAG Heuer, Chaumet, Zenith, Fred und Hublot. LVMH ist auch im selektiven Einzelhandel und in anderen Bereichen tätig, und zwar durch DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d'Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond und Cheval Blanc Hotels.

Über Bluestar Alliance, LLC Bluestar Alliance wurde 2006 von Joseph Gabbay und Ralph Gindi gegründet und besitzt, verwaltet und vermarktet ein Portfolio von Verbrauchermarken, die sich über viele Vertriebsstufen erstrecken, wobei der Schwerpunkt auf Kaufhauseinzelhandelsmarken liegt. Zu den Marken des Portfolios gehören Hurley, Scotch & Soda, bebe, Elie Tahari, Kensie, Justice, Catherine Malandrino, Nanette Lepore, English Laundry, Brookstone, Joan Vass und Limited Too.

Bluestar Alliance

Marketing@Bluestarall.com

Original-Content von: Bluestar Alliance, LLC, übermittelt durch news aktuell