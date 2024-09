Seefischer - Finest Hideaway

Weltweit erstes Hotel bietet seinen Gästen NICHTS an

Döbriach

Finest Hideawy Hotel Seefischer am Millstätter See: Das NICHTS als visionäre Zuspitzung für den Kärntner Tourismus. Künstler und Philosophen gaben die Inspiration.

Im Urlaub endlich einmal „Nichts tun“! Diese Sehnsucht bekommt im „Finest Hideaway“-Hotel Seefischer am Millstätter See in Kärnten eine vollkommen neue Bedeutung: Das 4-Sterne-Superior Hotel bietet seinen Gästen als weltweit erstes Hotel ab sofort „Nichts“ an. „In einer Welt, in der für so viele Menschen fast alles zu jeder Zeit verfügbar ist, wird das Nichts zum verführerischen Luxus. Im Seefischer finden die Gäste eine Vielzahl an Möglichkeiten vor, das Nichts als kostbarste Erfahrung für sich zu entdecken“, sagen die Seefischer-Gastgeber Elisabeth und Michael Berndl. Das „Nichts“ wird für die Gäste dabei auf ganz unterschiedliche Weise erlebbar: vom Unplugged-Hike in ein verstecktes Steinhaus mitten im Wald, einer einsamen Ruderboot-Fahrt durch den Nebel der Morgendämmerung am Millstätter See oder Mondwanderungen zu den Kraftplätzen des Weltenbergs Mirnock bis hin zu Breath-Work, Kaltbade-Sessions in der Naturquelle, den mehr als hundert Büchern zum Thema „Nichts“, die Gäste im gesamten Hotel entdecken können, oder dem Blick auf das menschenleere Wasser von der Seesauna aus, die auf Pfählen errichtet direkt am Ufer des Millstätter Sees steht.

Um die neuen Möglichkeiten für das Entdecken des „Nichts“ im Seefischer zu entwickeln, haben sich die Gastgeber Elisabeth und Michael Berndl unter anderem mit Künstlern und Philosophen auseinander gesetzt. Wie etwa mit Jean-Paul Sartre, der in seinem Werk „Das Sein und das Nichts“ schreibt: „Die Welt für einen Moment zu negieren, offenbart unsere Fähigkeit zu wählen, Entscheidungen zu treffen und somit frei zu sein.“ Künstlerinnen und Künstler, die seit Jahren im Rahmen des Seefischer-Angebots „Artist in Residence“ ihre Kunst am Millstätter See frei ausleben können, berichteten immer wieder von einer magischen Leere, einem „Nichts“, das diesen Ort umgibt und die Menschen, die sich auf das einlassen wollen, besondern empfänglich für neue Ideen und Kreativität macht. „Der Seefischer befindet sich am Anfang des Millstätter Sees, hier ist der Zulauf, von hier aus nimmt alles seinen Beginn und fließt beständig den See hinunter. Die Energie, die diesen Platz hier durchströmt, löst in den Menschen einen Flow aus. Mit der Zuspitzung auf das Nichts, wollen wir unseren Gästen genau das ermöglichen“, so Elisabeth und Michael Berndl.

Das „Nichts“ im Finest Hideaway Seefischer wird über das gesamte Jahr angeboten. Vor allem im Herbst, Winter und auch im Frühling zeigt sich der See von einer besonderen mystischen Seite - alles ist nochmals stiller und das Erleben der Region verwandelt sich zu einem intensiven Fühlen von Raum und Zeit. Selbst im Hochsommer, wenn rund um den See viel los ist, bleibt der Seefischer ein Ort der Idylle. Zur schönsten Zeit, am schönsten Ort - lautet nicht umsonst seit vielen Jahren das Motto des bekannten Hideaway-Hotels.

