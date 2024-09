Dentsply Sirona

Dentsply Sirona präsentiert Primescan® 2 powered by DS Core: Die erste cloud-native Intraoralscanner-Lösung

Der Intraoralscanner der nächsten Generation von Dentsply Sirona eröffnet ein neues Zeitalter in der digitalen Patientenversorgung und ermöglicht das Scannen direkt in die Cloud auf jedem mit dem Internet verbundenen Gerät.

Cloud-nativ, kabellos und sehr vielseitig – das ist Primescan 2. Aufbauend auf der bewährten1 Scantechnologie von Primescan und mit der Möglichkeit, auf jedem internetfähigen Gerät direkt in die Cloud zu scannen, kann Primescan 2 Praxen dabei helfen, ihr Behandlungsangebot zu erweitern, Zeit in den täglichen Arbeitsabläufen zu sparen und ihren Patienten eine exzellente Versorgung bei einem konfortablem Behandlungserlebnis zu bieten.

Dentsply Sirona (Nasdaq: XRAY) ebnet mit der Einführung eines neuen, vielseitigen und innovativen Intraoralscanners den Weg für die Zukunft der digitalen Zahnmedizin: Primescan 2. Der neue kabellose Scanner basiert auf der DS Core Cloud-Plattform2 und ist Cloud-nativ, d. h., mit ihm können Anwender auf jedem internetfähigen Mobil- oder Desktop-Gerät scannen, ohne dass ein spezieller Computer erforderlich ist. Mit verbesserter Workflow-Effizienz und erweiterten Behandlungsmöglichkeiten3 im Vergleich zu Primescan AC und Primescan Connect ermöglicht Primescan 2 den Praxen, ihr Leistungsangebot für Patienten zu erweitern und somit ihrer Praxis Wachstumsimpulse zu geben. Die verbesserten Kommunikations- und Diagnose-Tools helfen den Zahnärzten, einen hohen Standard an zahnmedizinischer Versorgung und Behandlungskomfort zu bieten.

Primescan 2 Vorteile für Zahnarztpraxen:

Hardware-Unabhängigkeit: Cloud-native Lösung, die auf jedem Gerät mit einem Internetbrowser funktioniert, und ein kostenpflichtiges DS Core Abonnement erfordert.

Cloud-native Lösung, die auf jedem Gerät mit einem Internetbrowser funktioniert, und ein kostenpflichtiges DS Core Abonnement erfordert. Vielseitigkeit: Kabellos und leicht zu transportieren. Mit der Primescan 2 kann jeder Patient gescannt werden – jederzeit und überall.

Kabellos und leicht zu transportieren. Mit der Primescan 2 kann jeder Patient gescannt werden – jederzeit und überall. Einfache Handhabung: Schlankes und ausgewogenes Design mit einer schmaleren Spitze, die einen leichteren Zugang zu Molaren oder distalen Flächen ermöglicht.

Schlankes und ausgewogenes Design mit einer schmaleren Spitze, die einen leichteren Zugang zu Molaren oder distalen Flächen ermöglicht. Schneller Workflow: Ein Ganzkieferscan kann in weniger als 1 Minute durchgeführt werden und bietet dabei eine hervorragende Genauigkeit.

Ein Ganzkieferscan kann in weniger als 1 Minute durchgeführt werden und bietet dabei eine hervorragende Genauigkeit. Einfaches Delegieren: Die Scanarbeiten können leicht an das Praxisteam delegiert werden. Während der Behandlung müssen nur die jeweils betroffenen Zähne neu gescannt werden.

Die Scanarbeiten können leicht an das Praxisteam delegiert werden. Während der Behandlung müssen nur die jeweils betroffenen Zähne neu gescannt werden. Immer auf dem neuesten Stand: DS Core läuft immer mit der neuesten Version, so dass keine manuellen Software-Updates erforderlich sind.

DS Core läuft immer mit der neuesten Version, so dass keine manuellen Software-Updates erforderlich sind. Primärspeicher in der Cloud: Reduziert den Bedarf an zusätzlichen Scanspeicherkosten in der Praxis.

Reduziert den Bedarf an zusätzlichen Scanspeicherkosten in der Praxis. Zuverlässige Hygiene: Umfassendes Hygienekonzept mit geschlossenem Design rund um das Sichtfeld, praktischen Einweghülsen und optionaler Mehrweg-Stahlhülse mit Saphirglas. (voraussichtliche Markteinführung in Q4)

„Primescan 2 ist mehr als nur ein Intraoralscanner – er bietet neue Impulse für Zahnarztpraxen, die sich in der sich schnell entwickelnden Landschaft von heute bewegen. Primescan 2 wurde mit Blick auf die Zukunft entwickelt und ist in ihrem Bereich wegweisend. Sie unterstützt Zahnärzte und Zahntechniker dabei, die Anforderungen ihrer Patienten durch Einfachheit, Effizienz und Vielseitigkeit qualitativ hochwertig zu erfüllen", sagt Simon Campion, Präsident und CEO von Dentsply Sirona. „Diese Lösung verbessert das Behandlungserlebnis und unterstützt gleichzeitig das Praxiswachstum. Mit Primescan 2 ermöglichen wir es unseren Anwendern, in einem dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein und sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist – eine hervorragende Patientenversorgung."

Vielseitigkeit und einfache Handhabung

Primescan 2 basiert auf der patentierten Aufnahmetechnologie von Primescan und kombiniert die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit des Originalscanners mit neuen cloud-nativen Funktionen, die durch eine direkte Integration in DS Core4 ermöglicht werden. Mit Primescan 2 als cloud-nativem Intraoralscanner können Zahnärzte jederzeit und überall scannen, etwa bei Besuchen in Krankenhäusern, Partnerpraxen oder Laboren – und zwar mit jedem Laptop, Computer, Tablet oder einem anderen Gerät mit Internetanschluss.

Die Scandaten werden automatisch verarbeitet und auf DS Core gespeichert, so dass Patientengespräche, Bestellungen beim Labor und die Behandlungsplanung unabhängig voneinander auf jedem mit dem Internet verbundenen Gerät stattfinden können. Der Scan-Workflow auf DS Core ist intuitiv und einfach zu bedienen und ermöglicht eine einfache Delegation an zahnmedizinisches Fachpersonal innerhalb des Praxisteams. Der Intraoralscanner selbst wird nur für den eigentlichen Scanvorgang benötigt und steht somit direkt nach Abschluss des Scans für den nächsten Patienten zur Verfügung. Es sind keine Software-Updates erforderlich, da diese bei jeder Anmeldung bei DS Core einsatzbereit sind, und die Daten können über DS Core mit Partnern, Laboren oder sogar Patienten ausgetauscht werden.

„Primescan 2 ist viel mehr als nur ein kabelloser Scanner, er ist alles, was ich brauche, um jeden Patienten zu scannen", erklärt Dr. Marko Ahonen, Zahnarzt und Betatester aus Hämeenlinna, Finnland. „Ich kann ihn in der gesamten Praxis einsetzen, ohne an einen bestimmten Computer gebunden zu sein, und ich kann ihn auch für eine breite Palette von Behandlungen verwenden, von einfachen Restaurationsfällen bis hin zu komplexen Eingriffen und speziellen Verfahren."

Wachstumschancen für die Praxis und hohe Akzeptanz vorgeschlagener Behandlungen

Der neue Intraoralscanner ist ein hervorragender Einstieg in eine breite Palette von Behandlungen und liefert zuverlässig hochpräzise Scandaten für sehr gut Patientenergebnisse. Primescan 2 schafft exzellente Voraussetzungen für die Kommunikation mit dem Patienten und die Akzeptanz des Behandlungsvorschlags, insbesondere bei komplexen Fällen wie Implantatbehandlungen. Der Canvas von DS Core gibt Anwendern die Möglichkeit, die orale Situation und den Behandlungsvorschlag übersichtlich nebeneinander darzustellen und mit allen notwendigen Dateien (Scan, Röntgenaufnahme, intraorale Bilder) zu erklären.

Mit dem SureSmile™ Simulator können Zahnärzte das potenzielle neue Lächeln eines Patienten in nur wenigen Minuten vorab darstellen, um den Umfang der Behandlung visuell zu demonstrieren und so eine fundierte Behandlungsentscheidung zu fördern5.

Und es gibt noch mehr Möglichkeiten für Praxen, ihren Patientenservice zu verbessern und ihr Kerngeschäft mit Primescan 2 auszubauen. Es kann ein hervorragender Ausgangspunkt für die Inhouse-Fertigung mit dem CEREC-Workflow oder mit einem 3D-Drucker wie Primeprint Solution sein. Scannen, Design und Fertigung sind voneinander entkoppelt und bieten große Flexibilität in den Praxisabläufen.

Exzellente Patientenversorgung und gründliche Hygiene

Die Größe und die äußere Form der Scannerspitze wurden bei Primescan 2 neu gestaltet, so dass das intraorale Scannen für den Patienten noch komfortabler wird. Das unterstützt Zahnärzte dabei, Molaren und schwer zugängliche distale Flächen problemlos zu scannen.

Intraorale Scanner müssen den höchsten Hygienestandards entsprechen. Das geschlossene Design rund um das Sichtfeld und das Hülsenkonzept von Primescan 2 stellen sicher, dass die Hygieneanforderungen erfüllt werden. Primescan 2 wird mit geschlossenen Einweghülsen für ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit und Hygiene geliefert. Eine geschlossene Mehrweg-Stahlhülse6 wird optional erhältlich sein. Primescan 2 verfügt außerdem über einen Berührungssensor für eine hygienische und ergonomische Nutzung. Mit nur einem Fingertipp kann der Benutzer den Scanvorgang starten und beenden, Kataloge wechseln und von 3D- zu 2D-Bildern wechseln.

„Mit Primescan 2 treten wir ein neues Zeitalter der digitalen Patientenversorgung ein", sagt Max Milz, Group Vice President, Connected Technology Solutions bei Dentsply Sirona. „Unsere jüngste Innovation ist ein Meilenstein in der digitalen Zahnmedizin und die weltweit erste cloud-native Intraoralscanner-Lösung. Auf dem Weg in eine Zukunft, die sich um DS Core dreht, ist diese innovative Technologie ein Beweis für unser Engagement, das digitale Universum der Zahnmedizin auszubauen. Wir unterstützen Zahnärzte und Zahntechniker bei der Verbesserung ihrer Fähigkeiten und treiben so den Wandel für eine gesunde Zukunft voran."

Weitere Informationen über Primescan 2 gib es unter: www.dentsplysirona.com/primescan2

Aufgrund der unterschiedlichen Zulassungs- und Registrierungszeiten sind nicht alle Technologien und Produkte sofort in allen Ländern verfügbar.

