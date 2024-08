SODA.Auto

SODA V, ein KI-gesteuertes Tool, soll den Automarkt umkrempeln und die Entwicklungszeit und -kosten von Autos um 90 % senken

SODA.Auto, ein im Vereinigten Königreich ansässiges Unternehmen für Automobiltechnologie, bringt sein Vorzeigeprodukt auf den Markt – SODA V, das weltweit erste Tool, das alle Bedürfnisse von Automobilingenieuren von der Idee bis zur Zertifizierung abdeckt, um softwaredefinierte Fahrzeuge zu entwickeln. Die Entwicklung des SODA V-Tools dauerte 1,5 Jahre und kostete sechs Millionen Dollar.

Als einheitliche Plattform für Software, Elektronik und elektrische Architektur nutzt sie die Möglichkeiten von Technologien für digitale Zwillinge und KI und reduziert so den Zeitaufwand für jede Routineaufgabe erheblich. So kann beispielsweise eine Testkodierung, die früher drei Tage in Anspruch nahm, jetzt in nur 15 Minuten überprüft werden.

„Tesla hat konsequent nach dem SDV-Paradigma gearbeitet und neue Ansätze und Werkzeuge nur für den internen Gebrauch entwickelt. SODA.Auto hat diese Strategie übernommen, aber erweitert, um ein breiteres Publikum zu bedienen", fügt Florian Rohde, Ex-Tesla, geschäftsführender Partner bei iProcess LLC, USA, hinzu.

Mit SODA V können Autohersteller neue SDVs in weniger als einem Jahr bauen, was nur einem Bruchteil der herkömmlichen fünfjährigen Entwicklungszeit entspricht. Das Budget beträgt 600.000 US-Dollar im Vergleich zum Branchenstandard von 40 Millionen US-Dollar. Dies wird dazu führen, dass mehr Einheiten auf den Markt kommen, die Preise für die Endverbraucher sinken und die Fahrzeuge technologisch fortschrittlicher werden und den Nutzern ein besseres Erlebnis bieten.

„Die Automobilindustrie befindet sich in einem radikalen Wandel, der durch die Notwendigkeit schnellerer Innovationszyklen vorangetrieben wird. Unternehmen können mit SODA.Auto neue Fahrzeugfunktionen in nur sieben Tagen entwickeln, testen und integrieren", sagt Matas Simonavicius, ehemaliger Leiter der Technikabteilung bei CHARGE CARS.

Im Gegensatz zu den Lösungen anderer Branchenakteure deckt SODA V den gesamten Fahrzeugentwicklungszyklus ab, von der Idee und den Anforderungen bis hin zur Validierung und Zertifizierung. Dabei ersetzt SODA V mindestens 15 häufig verwendete, teure Tools und optimiert den gesamten Prozess über eine einzige Schnittstelle.

In nur einem Jahr will SODA.Auto seinen Kundenstamm von Automobilunternehmen in westlichen Märkten verdoppeln und erwartet, dass diese über 150.000 softwaredefinierte Fahrzeuge entwickeln werden. „Das Unternehmen geht davon aus, die Entwicklung der softwaredefinierten Fahrzeugindustrie zu fördern und bis 2027 einen Umsatz von 100 Millionen US-Dollar zu erzielen", erklärte Sergey Malygin, Geschäftsführer von SODA.Auto.

„Der bisherige Status quo bei der Herstellung von Fahrzeugen funktioniert nicht mehr. Wir brauchen innovative Werkzeuge, um Autoherstellern (und Zulieferern) dabei zu helfen, die Herausforderung, ein Produkt zu schaffen, das mit High-End-Technologieprodukten vergleichbar ist und zu den Kosten chinesischer Autos hergestellt wird, schnell zu bewältigen", erklärte Glenn Saint, kaufmännischer Leiter bei Equipmake von der britischen Society of Motor Manufacturers & Traders (SMMT).

SODA V ist auch in der Luft- und Raumfahrt, im Schienenverkehr, in der Schifffahrt und in einigen anderen Bereichen einsetzbar. „SODA.Auto setzt seine Innovationen und Spitzentechnologien weiterhin an vorderster Front ein, indem es KI in digitale Zwillinge mit seinen neuesten Multi-Agentic-GEN-KI-Lösungen einfließen lässt", so Dan Isaacs, technischer Leiter und geschäftsführender Manager des Digital Twin Consortium. Diese Initiative zeigt praktische Anwendungen dieser Technologien, die vom Digital Twin Consortium, einschließlich der NASA, validiert wurden.

