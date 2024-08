Midea Group Co., Ltd.

Midea Group meldet rekordverdächtige 20 Milliarden RMB Gewinn im ersten Halbjahr

Die Midea Group hat einen historischen finanziellen Meilenstein erreicht, mit einem Umsatz von mehr als 100 Milliarden RMB in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen und bemerkenswerten 218,1 Milliarden RMB in der ersten Hälfte 2024. Dies entspricht einer Steigerung von 10 % gegenüber dem Vorjahr, wobei der Gewinn um 14 % auf 20,8 Milliarden RMB anstieg.

Der Umsatz auf dem chinesischen Festland wuchs um 8 %, was die starke Marktdurchdringung der Midea Gruppe in China belegt. Auf internationaler Ebene verzeichnete das Unternehmen einen bemerkenswerten Umsatzsprung von 13 %. Bei den OBM-Aktivitäten war ein beträchtliches Umsatzwachstum mit einem Anstieg der E-Commerce-Umsätze um über 50 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichneten.

Das Verbrauchersegment (ToC) meldete einen Umsatz von RMB 147,6 Milliarden, was einem Anstieg von 11 % entspricht, während die Umsätze mit kommerziellen und industriellen Lösungen (ToB) im Vergleich zum Vorjahr um 6 % stiegen. Das Segment Neue Energie- und Industrietechnik erreichte 17,1 Milliarden RMB, der Umsatz mit intelligenter Gebäudetechnik lag bei 15,7 Milliarden RMB und der Umsatz mit Robotik und Automation bei 13,9 Milliarden RMB.

Midea hat 7,66 Milliarden RMB in Forschung und Entwicklung investiert, mit einer Steigerung von 15,91 % in der ersten Hälfte des Jahres 2024. Mit dem Erwerb von über 5.000 neuen Patenten 2024 gehört Midea zu den Top 10 der weltweiten Patentinhaber. Sein globales Netzwerk aus 17 Forschungs- und Entwicklungszentren und 22 Produktionsstandorten in mehr als 200 Ländern unterstreicht seine Führungsrolle in den Bereichen intelligente Fertigung und digitale Transformation.

Das unermüdliche Engagement der Midea Group im Bereich ESG (Umwelt, Soziales und Governance) wird durch die Einhaltung der UN Women's Empowerment Principles und ein A2-Rating von Modemtyps unterstrichen, das für finanzielle Stabilität steht. Der Innovationsvorsprung des Unternehmens spiegelt sich in seiner hochmodernen Fertigung wider, zu der 3 kohlenstofffreie, 9 5G-fähige und 5 World Lighthouse Factories gehören. Die Midea Group ist weltweit anerkannt und wird immer wieder in den Fortune Global 500 gelistet, 2024 auf Platz 277, und sie als 205. Unternehmen in der Forbes Global 2000-Liste sowie als 236. wertvollste Marke von Brand Finance eingestuft, was ihre starke globale Markenpräsenz und ihren Markteinfluss bestätigt.

Trotz der wirtschaftlichen Volatilität hat die Midea Gruppe ihre Widerstandsfähigkeit mit einem erheblichen halbjährlichen Umsatzwachstum bewiesen. Mit einem strategischen Schwerpunkt auf Innovation, betrieblicher Effizienz und globaler Expansion ist das Unternehmen auf kontinuierliches Wachstum ausgerichtet und investiert in Forschung und Entwicklung sowie in die digitale Transformation.

Die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2024 unterstreichen die florierende Leistung der Midea Group auf den nationalen und internationalen Märkten und spiegeln eine ausgewogene Strategie wider, die technologische Innovation mit operativer Exzellenz und einer robusten globalen Präsenz verbindet.

