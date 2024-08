Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve Development Authority

Der Verwaltungsrat der Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve Development Authority kündigt den Start des Integrated Development Management Plan (IDMP) an

Heute gab der Vorstand der Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve Development Authority unter dem Vorsitz Seiner Königlichen Hoheit Prinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Kronprinz, den Start des Integrierten Entwicklungsmanagementplans (IDMP) für das Reservat bekannt.

Der Plan ist ein umfassender Fahrplan im Einklang mit globalen Standards, der die ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen, touristischen und kulturellen Aspekte des 24 500 Quadratkilometer großen Reservats abdeckt, das 15 verschiedene Ökosysteme umfasst, die von Gebirgskämmen bis zu Korallenriffen im Nordwesten des Königreichs reichen.

Der Plan ermöglicht eine effiziente und effektive Verwaltung der Reserve. Es enthält wichtige Leitlinien für die Wiederherstellung und den Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen gemäß den neuesten globalen Standards, einschließlich der Pläne zur Wiederansiedlung von Arten mit Hilfe moderner Technologien, und setzt einen Rahmen für die Entwicklung und Verbesserung des Ökotourismus-Ökosystems . Dazu gehört auch das AMAALA-Tourismusprojekt von Red Sea Global, das sich innerhalb des Reservats befindet. Das Reservat ist auch in vier Stätten auf der Vorschlagsliste der UNESCO für das Welterbe des Königreichs vertreten, und hat sich zum Ziel gesetzt, das berühmteste Reiseziel der Welt für den Umweltschutz zu werden, wobei die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung berücksichtigt werden müssen.

Der Integrierte Entwicklungsmanagementplan folgt auf den Abschluss intensiver Studien zur Ermittlung des historischen und aktuellen Zustands der Umwelt des Schutzgebiets und der erforderlichen Schritte zur Wiederherstellung der Ökosysteme, der Flora und der Fauna in dem Zustand, in dem sie sich vor einem Jahrhundert befanden. Das Reservat beherbergt 15 verschiedene Ökosysteme, die von Gebirgskämmen über lebensspendende Wadis bis hin zu den Korallenriffen des Roten Meeres reichen und ein außergewöhnliches Maß an Biodiversität bieten. Dreiundzwanzig historisch vorkommende Arten wurden für die Wiederansiedlung ausgewählt, von denen 16 innerhalb der Grenzen des Reservats ausgestorben, vier vom Aussterben bedroht und drei laut IUCN-Liste gefährdet sind, darunter die ikonische Arabische Oryxantilope, der Arabische Leopard und der Gepard. Ein umfangreiches Projekt zur Wiederherstellung von Lebensräumen unterstützt dieses Programm zur Wiederansiedlung von Wildtieren und zielt darauf ab, die über 400 einheimischen Pflanzenarten des Reservats zu schützen und zu erhalten. Das Reservat soll ein Reiseziel werden, das seinen Besuchern ein vielfältiges Erlebnis zu Lande und zu Wasser bietet und gleichzeitig den Schutz seiner Ökosysteme und seiner biologischen Vielfalt gewährleistet.

Das Königreich ist entschlossen, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um die Umweltprobleme der Welt zu bewältigen. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören die Verringerung der Kohlendioxidemissionen mit dem Ziel, diese bis 2060 auf Null zu reduzieren, der weitere Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energien im Königreich, die verstärkte Aufforstung und die Förderung der biologischen Vielfalt, einschließlich der Wiederansiedlung von Wildtieren und Arten . Die Einführung des IDMP trägt zur führenden Position des Königreichs bei der Wiederansiedlung und Erhaltung von Wildtieren sowie zu den strategischen Zielen des Royal Reserves Council bei, die sich auf den Schutz von Wildtieren, die Aufforstung, die Förderung des Ökotourismus und die Schaffung von Arbeitsplätzen konzentrieren. Die beschlossenen Ziele der königlichen Reservate unterstützen die Bemühungen des Königreichs um Nachhaltigkeit und Umweltschutz und tragen zum Ziel der Saudi Green Initiative bei, bis 2030 30 % der Land- und Meeresgebiete des Königreichs zu schützen.

Andrew Zaloumis, CEO der Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve Development Authority, der international für seine Pionierarbeit bei der Einrichtung von Reservaten von globalem Erhaltungswert und regionaler wirtschaftlicher Bedeutung anerkannt ist, sagte:

„Die Bausteine sind vorhanden, um das Versprechen des IDMP bis 2030 einzulösen - ein Reservat von globaler Bedeutung für den Naturschutz, das in der Gemeinschaft verwurzelt ist."

„Wir haben Tierarten wieder angesiedelt, mehrere für die Wissenschaft neue Arten entdeckt und ein effektives Rangerteam von 150 einheimischen Männern und Frauen ausgebildet und eingesetzt, die eine zentrale Rolle bei unserer Mission spielen."

„Dank der Leidenschaft der saudi-arabischen Führung und der Investitionen und des Engagements der Regierung leisten wir Pionierarbeit bei der Entwicklung neuer Techniken und Technologien, die bewährte Bewirtschaftungs- und Erhaltungspraktiken ergänzen."

„Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse unserer Arbeit mit der breiteren Naturschutz- und Wissenschaftsgemeinschaft zu teilen."

Der Royal Reserve Development Authority von Prinz Mohammed bin Salman gehören lokale und internationale Experten an, die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen leiten, internationale und lokale Partnerschaften fördern und Kooperationsrahmen zur Erleichterung des Wissensaustauschs und der Anwendung bester Umweltpraktiken schaffen. Ihre Forschungsbemühungen haben zur Identifizierung neuer Tier- und Pflanzenarten in den vielfältigen terrestrischen und marinen Ökosystemen des Reservats beigetragen.

Angesichts der Vielfalt der Ökosysteme und der strategischen Lage des Reservats, das die Großprojekte von NEOM, AMAALA, Red Sea Global und AlUla miteinander verbindet, sowie der Partnerschaften mit vielen spezialisierten lokalen und internationalen Einrichtungen ist geplant, dass sich die Tiere bis 2025 in einem 70 000 km² großen Umweltkorridor frei bewegen können, was zu den umfassenderen regionalen Umweltsanierungsbemühungen beiträgt, reichhaltige Erfahrungen für den Ökotourismus schafft und das notwendige Gleichgewicht mit den Bedürfnissen der lokalen Gemeinden und der Schaffung von rund 5 400 Arbeitsplätzen erreicht.

Das königliche Reservat Prinz Mohammed bin Salman ist eines von acht königlichen Reservaten, die durch einen königlichen Erlass eingerichtet wurden und vom königlichen Reservatsrat unter dem Vorsitz Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen beaufsichtigt werden. Zu den Reserven gehören die Königliche Reserve Imam Abdulaziz bin Mohammed, die Königliche Reserve Imam Saud bin Abdulaziz, die Königliche Reserve Imam Turki bin Abdullah, die Königliche Reserve König Abdulaziz, die Königliche Reserve König Salman bin Abdulaziz, die Königliche Reserve König Khalid und die Königliche Reserve Imam Faisal bin Turki.

