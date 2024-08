bedra Vietnam Alloy Material Co., Ltd

bedra Alloy bringt fortschrittliche Kupferlegierungen für neue Energiefahrzeuge und Unterhaltungselektronik auf den Markt

In einem bedeutenden Sprung nach vorn für die Werkstoffindustrie gibt bedra Vietnam Alloy Material Co., Ltd. („bedra Alloy") die Einführung einer innovativen Serie von Stangen und Drähten aus Kupferlegierungen bekannt, die neue Maßstäbe für die Bereiche neue Energiefahrzeuge und Unterhaltungselektronik setzen. Diese neuen Produkte, die dank des umfassenden Branchenwissens und der digitalen Fähigkeiten von bedra Alloy entwickelt wurden, versprechen unvergleichliche Materiallösungen.

„Ich habe hohe Erwartungen an die technologischen Innovationen unserer neuen Produkte. Gleichzeitig werden wir weiterhin eine ausgezeichnete und gleichbleibende Qualität in der Produktion aufrechterhalten, unterstützt durch unseren digitalen F&E-Prozess. Dieser Ansatz wird es uns ermöglichen, neue Meilensteine in der nachhaltigen Entwicklung und der Markenpositionierung zu erreichen. Unser neues Legierungsmaterial, das sich durch hervorragende physikalische und Verarbeitungseigenschaften auszeichnet, ist bleifrei, berylliumfrei und umweltfreundlich. Ich bin überzeugt, dass es sowohl für unsere Partner als auch für die Märkte eine entscheidende Rolle spielen wird", sagte Herr Reinhard Kleyna, Geschäftsführer von bedra.

Die Markteinführung umfasst herausragende Produkte, darunter bedra 270, bedra 5800, bedra 49250, EValloy®92 und PlugMax®11. Jedes Produkt bietet einzigartige Vorteile, von bedra 270 als idealer Ersatz für Cu-Be C17510 mit seiner umweltfreundlichen, bleifreien und berylliumfreien Zusammensetzung bis hin zu bedra 5800 mit seiner außergewöhnlichen Recyclingfähigkeit und Schneidleistung. bedra 49250 bietet eine umweltfreundliche, bleifreie Lösung mit überlegener Festigkeit und Plastizität, während EValloy®92 sich durch die höchste elektrische Leitfähigkeit unter den Automatenkupferlegierungen auszeichnet. PlugMax®11 übertrifft Zinnbronze in Bezug auf Festigkeit und Leitfähigkeit und stellt einen bedeutenden Fortschritt bei bleifreien, berylliumfreien und recycelbaren Materialien dar.

Diese Produkte zeigen die bedeutenden Fortschritte, die das F&E-Team von bedra Alloy erzielt hat. Das EValloy®-Material mit seinen leichten und hochfesten Eigenschaften ist besonders für neue Energiefahrzeuge geeignet und erhöht die Reichweite und Sicherheit. PlugMax® und umweltfreundliche Zerspanungsprodukte verbessern die Effizienz der Bearbeitung und die Haltbarkeit der Produkte und stärken die führende Position von bedra Alloy auf dem Weltmarkt.

Die kontinuierliche Innovation von bedra Alloy beruht auf seiner digitalen F&E-Plattform und seiner Fabrik. Durch die Integration eines globalen Ökosystems von Universitäten und Forschungsinstituten nutzt bedra Alloy Millionen aktiver Datenbestände zur Entwicklung neuer Materialien. Die Plattform nutzt computergestützte Simulationen, Big-Data-Analysen, Knowledge Mapping und digitale Zwillinge, um Produktdesign, Produktionsprozesse und umfassende Tests voranzutreiben und so die Produktentwicklung zu beschleunigen und die Effizienz zu steigern.

Digitale F&E-Initiativen sind von entscheidender Bedeutung für die Senkung des Energieverbrauchs und der Schlüssel zu den Nachhaltigkeitszielen von bedra Alloy. bedra Alloy hat sich verpflichtet, bis 2030 eine Kohlenstoffreduzierung von 42 % und eine Recyclingrate von 90 % zu erreichen. Um diese Ziele zu erreichen, unternimmt das Unternehmen mehrere praktische Schritte, darunter die Entwicklung kohlenstoffarmer Produkte, die Verwendung umweltfreundlicher Materialien, die Wiederverwendung von Wasser, die Optimierung des Energiemanagements durch Prozessverbesserungen, die Verbesserung des Lieferkettenmanagements und vieles mehr.

Die kontinuierliche Produktforschung und -entwicklung von bedra Alloy basiert auf dem Bestreben, die tatsächlichen Bedürfnisse der Anwendungen zu verstehen. Umweltschutz und leichtgewichtige Materialien werden zu Trends in der Industrie. bedra Alloy hat einen tiefen Einblick in die Materialorganisation und -leistung bewiesen, indem es die unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Industrien gründlich verstanden hat. Die Expertise von bedra Alloy in der Anwendungsforschung und Materialauswahl spiegelt seinen umfassenden Ansatz in der Produktiteration und -entwicklung wider. Damit ist sichergestellt, dass das Unternehmen seinen Kunden eine solide Unterstützung bei der Produktentwicklung bieten kann.

Anlässlich der Markteinführung organisierte bedra Alloy Kundenkonferenzen in Bac Giang in Vietnam. Die Veranstaltungen konzentrierten sich auf die Bedürfnisse von Materiallieferanten, Ausrüstungslieferanten und Anwendungslieferanten. Die Teilnehmer hatten auch die Möglichkeit, die Fabrik von bedra Alloy zu besichtigen, wo sie sich über Materialinnovationen, Produktionskosten und Fertigungstechnologien austauschten und so eine engere Zusammenarbeit innerhalb der Industriekette förderten.

bedra ist eine Marke des 1889 gegründeten Unternehmens Berkenhoff. Das Unternehmen ist für sein umfangreiches Sortiment von über 400 Legierungsprodukten bekannt, die in Branchen wie der Automobilindustrie, dem Schienenverkehr, dem Schiffbau und der 5G-Kommunikation eingesetzt werden. Als weltweit führender Anbieter von Hightech-Präzisionswerkstoffen, insbesondere von Kupfer und seinen Legierungen, hat sich bedra zu nachhaltigen Lösungen verpflichtet. In Erwartung der zukünftigen Nachfrage hat bedra seine Reichweite durch die Gründung einer Produktionsbasis in Asien über bedra Vietnam Alloy Material Co., Ltd. erweitert. („bedra Alloy") einen Produktionsstandort in Asien eröffnet und damit sein Engagement für Präzision und globale Nachfrageerfüllung unterstrichen.

