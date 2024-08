Phenomenex

Phenomenex erweitert sein „Designed for PFAS"-Portfolio mit der Erweiterung des Strata PFAS Solid Phase Extraction (SPE)-Angebots für eine verbesserte PFAS-Probenaufbereitung

Torrance, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Einzel- und Doppelformate entfernen schnell Matrixinterferenzen und sorgen für bessere Wiederfindungen und Nachweisgrenzen bei weniger Fehlern, weniger Lösungsmittelverbrauch und Kosteneinsparungen.

TORRANCE, Kalifornien, 1. Aug. 2024 /PRNewswire/ – Phenomenex Inc., ein weltweit führendes Unternehmen in der Erforschung und Herstellung fortschrittlicher Technologien für die Trennwissenschaften, gibt stolz die Erweiterung seines Strata PFAS-Portfolios bekannt.

Wir haben die erste gestapelte PFAS-Kartusche vor mehr als sieben Jahren auf den Markt gebracht, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, die sich ständig weiterentwickelnde Art der PFAS-Probenvorbereitung zu erweitern. Da wir erkannt haben, dass eine Größe nicht alle Herausforderungen löst, umfassen unsere neuesten Ergänzungen des Strata PFAS-Portfolios Einzel- und Doppel-Festphasenextraktionsphasen (SPE), Formate und erhöhte Kapazitäten. Wir sind davon überzeugt, dass diese Lösungen unseren Kunden eine effektive Extraktion, Reproduzierbarkeit, Entfernung von Interferenzen, Reinigung und einen effizienten Durchsatz von komplexen PFAS-Proben in unterschiedlichen Matrices ermöglichen. Die PFAS-SPE-Angebote von Phenomenex werden von unabhängigen und akkreditierten Labors auf niedrige PFAS-Rückstände geprüft, um sicherzustellen, dass die geringe Hintergrundkontamination unter den Quantifizierungsgrenzen liegt und genaue Ergebnisse liefert, insbesondere für Labors, die die Einhaltung von Vorschriften überwachen müssen.

Das erweiterte Strata PFAS SPE-Portfolio bietet ein umfassendes Angebot an Formaten, die für verschiedene Nachweismethoden, einschließlich LC-MS/MS und Verbrennungsionenchromatographie (CIC), geeignet sind und es den Laboren ermöglichen, die mit der PFAS-Analyse verbundenen komplexen Aufgaben zu bewältigen.

„Phenomenex ist weiterhin bestrebt, bei der Vorbereitung und Analyse von PFAS-Proben an vorderster Front mitzuwirken. Da wir den PFAS-Workflow kennen, haben wir das Portfolio „ Designed for PFAS" entwickelt und sein Angebot mit der Strata PFAS-Produktlinie weiter ausgebaut. In Verbindung mit unserem umfassenden technischen Support spiegelt es unser Engagement wider, die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen", sagte Dr. Richard Jack, Global Market Development Manager bei Phenomenex.

Information zu Phenomenex

Phenomenex ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich der Entwicklung neuartiger Lösungen für die analytische Chemie verschrieben hat, die die Herausforderungen von Forschern in akademischen, pharmazeutischen, biotechnologischen, umwelttechnischen, klinischen Forschungs-, Regierungs- und Industrielabors bei der Trennung und Reinigung lösen. Von der Arzneimittelforschung und pharmazeutischen Entwicklung bis hin zur Lebensmittelsicherheit und Umweltanalytik beschleunigen Chromatographielösungen von Phenomenex die Wissenschaft und helfen Forschern, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern. Phenomenex ist ein operatives Unternehmen innerhalb der Life Sciences Gruppe der Danaher Corporation.

Weitere Informationen finden Sie unter www.phenomenex.com und im Blog des Unternehmens unter www.scienceunfiltered.com.

