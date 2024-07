Probios

PROBIOS ERWIRBT 100 % VON BIOTOBIO

Firenze und San Vendemiano, Italien (ots/PRNewswire)

Probios, das auf gesunde Lebensmittel spezialisierte italienische Unternehmen, gibt die Übernahme von 100 % von BiotoBio mit der Unterstützung von Agreen Capital bekannt: ein Schritt, der seine Position im europäischen Sektor für Gesundheits- und Wellness-Lebensmittel erheblich stärkt. BiotoBio, früher ein Referenzunternehmen im EcorNaturaSì-Ökosystem, ist führend in der Vermarktung von biologischen, gesunden und naturbelassenen Lebensmitteln. Das übernommene Portfolio umfasst die führenden Marken Baule Volante, Finestra sul Cielo,Fior di Loto, und Vivibio.

Nach den Worten der Probios-Geschäftsführung handelt es sich um einen „transformativen" Deal und einen wichtigen Schritt im Rahmen des strategischen Plans von Probios und Agreen Capital, ein führendes Zentrum für biologische, gesunde und naturbelassene Lebensmittel in Europa zu konsolidieren. EcorNaturaSì wird eine Minderheitsbeteiligung an dem neuen Zentrum behalten.

„Diese Akquisition - bisher die wichtigste M&A-Transaktion des Jahres im Bereich Food Health & Wellness - lässt den Umsatz der Probios-Gruppe in etwas mehr als einem Jahr die 100-Millionen-Euro-Marke überschreiten", erklärt Andrea Rossi, Präsident von Probios und Managing Partner von Agreen Capital. „Sie stärkt die Positionierung unserer Gruppe in ihrem Zielmarkt durch die Integration von Marken mit hoher Qualität und großem Potenzial. Die prestigeträchtigen Namen unserer Partner in diesem Projekt und das starke Interesse, das mehrere andere zeigen, bestätigen den starken Fokus auf Nachhaltigkeit, ESG-Prinzipien und Verbraucherwohlbefinden, die allesamt die Eckpfeiler unserer Anlagestrategie sind. Wir streben nun weitere industrielle und internationale Akquisitionen an."

Renato Calabrese, CEO von Probios sagt: „Wir sind stolz darauf, eine paneuropäische Gruppe geschaffen zu haben, die Ernährung, Wellness und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihrer Mission stellt. Unser Ziel ist es, ein außergewöhnliches Portfolio von Marken zu fördern, die für ihre Qualität, ihre Innovation und ihre enge Bindung an die italienischen Landwirtschafts- und Produktionsketten bekannt sind. In den kommenden Monaten werden wir uns auf die Umsetzung unseres ehrgeizigen strategischen Plans konzentrieren, der die Konsolidierung unserer nationalen und internationalen kommerziellen Präsenz und die gleichzeitige Stärkung der industriellen Präsenz der Gruppe vorsieht."

Das toskanische Unternehmen hat kürzlich seine visuelle Identität mit einem neuen Logo und einem neuen Grafikdesign bearbeitet, um den Einkauf für seine über 850 Produkte zu verbessern. Probios verfügt über eine größte Auswahl an „glutenfreien„" Produkten und ist für seine innovativen Angaben wie „nickelfrei" und „ohne Zuckerzusatz" sowie für seine Low-Carb-Linien „Keto" und „Protein" bekannt. Probios verwendet hauptsächlich italienische Rohstoffe und eine kontrollierte Lieferkette für den Anbau hochwertiger pflanzlicher Produkte und fördert ein nachhaltiges Agrarsystem, das den Boden und die Artenvielfalt respektiert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2470050/Probios_sede_Lw.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/probios-erwirbt-100--von-biotobio-302208723.html

Original-Content von: Probios, übermittelt durch news aktuell