Manny Pacquiao kehrt bei „Super RIZIN.3" der RIZIN FIGHTING FEDERATION in den Boxsport zurück: International über Pay-per-view-Dienste verfügbar

- RIZIN-Events jetzt für globale Fans über mehrere Streaming-Plattformen verfügbar -

Die RIZIN FIGHTING FEDERATION freut sich, ankündigen zu können, dass Super RIZIN.3 am 28. Juli auf ihrer internationalen Streaming-Plattform - RIZIN.tv - und Abema Global weltweit zu sehen sein wird. Boxlegende und Superstar Manny Pacquiao wird sein mit Spannung erwartetes Debüt bei RIZIN geben.

Bild: Manny Pacquiao vs. Rukiya Anpo

Mikuru Asakura und Ren Hiramoto prallen aufeinander, wobei der Verlierer verspricht, sich zurückzuziehen. Die Boxlegende Manny Pacquiao trifft in einem historischen Crossover-Kampf auf die Kickboxsensation Rukiya Anpo. Bantamgewicht-GP-Champion Hiromasa Ougikubo tritt gegen Makoto Takahashi an, um sich eine Chance gegen Kyoji Horiguchi zu sichern. Federgewicht-Champion Yutaka Saito kämpft gegen Yuta Kubo. Auf dem Plan stehen außerdem Hiroaki Suzuki vs. YA-MAN, Hideo Tokoro vs. Hiroya Kondo und RENA vs. Kate Oyama. Außerdem: BKFC-Action mit John Dodson gegen Takaki Soya und Tai Emery gegen Charisa Sigala.

Verfolgen Sie die Veranstaltung auf RIZIN.tv ( https://rizin.tv/ ) und Abema Global ( https://www.abema-global.com/en/lives/frjUKwxRuh7n6AxGr5ZQh8 ).

